フィリピンで国民的人気を誇るファーストフード「ジョリビー」創業時の看板メニューにSCANDALも驚き！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月11日(月)の配信では、世界をまたにかける久しぶりの「なるほど!ザ・キャッチアップ」をお届け。フィリピンで国民的人気のファーストフード「ジョリビー」にまつわるクイズに答えていきます。HARUNA:今回は、久しぶりの「なるほど!ザ・キャッチアップ」第7回目をお届けします! 世界のニュースやお国柄をクイズでお届けします! 世界中にファンがいて、世界中からメールがくるSCANDALらしいコーナーですね。TOMOMI:楽しみ!HARUNA:もっとたくさんやっている気がするけどね。TOMOMI:1回1回のボリュームがあるからじゃない?HARUNA:これまで、エストニア、マレーシア、アルゼンチン、イタリア、ロシア、アメリカ、オーストラリア、フィリピン、台湾、インド、インドネシアからのメールをもとにクイズをお届けしてきました。MAMI:すごいね。本当に世界各国で聴いてくれているんだね。TOMOMI:あらためてそう聞くと、すごいよね。今年はワールドツアーもあるからね!HARUNA:その前に世界のことをもっと知っておきましょう。それでは早速、メールを紹介します! 日本語で書いて送ってくれました。<リスナーからのメール RN. ADさん>こんにちは! 僕はフィリピン出身のADです。アルバム『MIRROR』のティーザー(予告映像)をベースにした、ニューアルバムのファンアートを作りました。みなさんの歌に込めた感情がとても素晴らしく、感動的です。個人的に「愛の正体」は「愛にならなかったのさ」のアンサーソングのように感じられるので、この順番で聴きたいです。「彼女はWave」は、秘密の使命を帯びた楽曲のような気がしますが、ループで聴くのが楽しい曲です。「プリズム」は僕にとってはクリスマスソングのようなもので、とてもリラックスできます。いつかこの曲をカバーしてみたいです。僕が今回カバーした曲は、アコースティックバージョンで歌った「夕暮れ、溶ける」です。メロディーがとても心地よく、2000年代と2010年代を思い出させてくれました。HARUNAさんの深くて柔らかい歌声も大好きです。最後に、RINAさんのために現在、短い漫画を描いています。いつか読んでいただければ幸いです。以上です。僕の手紙を読んでいただきましてありがとうございます。HARUNAちゃん、MAMIちゃん、TOMOMIちゃん、RINAちゃん、よろしくお願いします。TOMOMI:ファンアートは見たよ!HARUNA:短い漫画も描いてくれてるって。RINA:私にDMを送ってくれた方かも。HARUNA:これからもいろいろと見せてほしいです! ADさんありがとう! そんなフィリピンからのクイズです!みんな大好き、フィリピンのファーストフードチェーン「ジョリビー」ですが、1975年創業時、ハンバーガーやフライドチキンはありませんでした。さて、創業した当時は何屋さんだったのでしょうか(笑)?MAMI:えー!TOMOMI:そうなん?RINA:何屋さんだったでしょうかって……。TOMOMI:ハイ! はちみつ屋さん!ブブー(不正解)MAMI:ハイ! ポテト屋さん!ブブー(不正解)RINA:デザート屋さん! パフェ!ブブー(不正解)HARUNA:果物屋!ブブー(不正解)RINA:ドーナツ屋さん!ブブー(不正解)TOMOMI:アイスクリーム?ピンポン(正解)一同:おーっ!TOMOMI:ハンバーガーがめちゃくちゃ美味しいから、創業のときからこだわって作ってるんやと思ってた!* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056