コーチェラ・フェス2022をYouTube配信で楽しむ　3日間のタイムテーブル一覧

日本ではフジロックとサマーソニックが完全復活を迎えつつあるなか、海外では一足早くフェス・シーズンが到来。今週末の4月16日~18日、来週末の4月23日~25日(日本時間)にかけて、コーチェラ・フェスティバル(Coachella)が米カリフォルニア州インディオで開催される。

今年もコーチェラはYouTubeでのライブ配信が決定。今週末にかけて3つのチャンネルで、自宅にいながら注目すぺきパフォーマンスを楽しめる。ビリー・アイリッシュ、ハリー・スタイルズ、ザ・ウィークエンド&スウェディッシュ・ハウス・マフィアというヘッドライナー3組に加えて、1日目にサプライズ出演が決まったアーケイドファイア、2日目のきゃりーぱみゅぱみゅのステージも放映される予定だ。

今週末のタイムテーブル(日本時間)を以下にまとめた。

【2日目:日本時間4月17日(日)はこちら】

【3日目:日本時間4月18日(月)はこちら】

The Party & The After Party pic.twitter.com/8gT2bF3x5j — Coachella (@coachella) April 6, 2022

1日目:日本時間4月16日(土)

▼Channel 1

8:00 AM – Welcome

8:15 AM – Princess Nokia

8:55 AM – Bishop Briggs

9:50 AM – Ari Lennox

10:40 AM – Carly Rae Jepsen

11:35 AM – Anitta

12:30 PM – Arcade Fire

1:40 PM – Lil Baby

2:35 PM – Daniel Caesar

3:35 PM – Harry Styles

▼Channel 2

8:15 AM - The HU

9:00 AM - Raveena

9:25 AM - MIKA

9:50 AM - Still Woozy

10:30 AM - Omar Apollo

11:15 AM - NIKI

12:05 AM - Madeon

1:05 PM - IDLES

2:00 PM - Phoebe Bridgers

3:00 PM - Louis the Child

4:05 PM - Big Sean

▼Channel 3

8:00 AM – Welcome

8:15 AM – The Regrettes

9:00 AM – John Summit

9:30 AM – Role Model

10:15 AM – Dom Dolla

11:00 AM – The Marias

11:45 AM – slowthai

12:30 PM – Cordae

1:00 PM – Black Coffee

1:35 PM – Baby Keem

3:00 PM – Epik High

3:55 PM – Slander

4:30 PM – BADBADNOTGOOD

2日目:日本時間4月17日(日)

▼Channel 1

8:00 AM – Welcome

8:15 AM – Koffee

8:35 AM – Masego

9:05 AM – Wallows

10:00 AM – Cuco

10:50 AM – 88rising

12:10 PM – Disclosure

1:30 PM – Flume

2:40 PM – Megan Thee Stallion

3:30 PM – Billie Eilish

▼Channel 2

8:00 AM – Welcome

8:15 AM – Beach Bunny

9:00 AM – J.I.D

9:45 AM – Giveon

10:40 AM – 100 gecs

11:30 AM – Caroline Polachek

12:25 PM – BROCKHAMPTON

1:15 PM – Danny Elfman

2:20 PM – Rich Brian

3:05 PM – Stromae

4:05 PM – 21 Savage

▼Channel 3

8:00 AM – Welcome

8:15 AM – Chelsea Cutler

8:55 AM – Current Joys

9:20 AM – EMO Nite

9:40 AM – Japanese Breakfast

10:25 AM – girl in red

11:15 AM – Rina Sawayama

12:15 PM – Steve Lacy

12:50 PM – Pabllo Vittar

1:40 PM – King Gizzard & Lizard Wizard

3:00 PM – Freddie Gibbs / Madlib

3:30 PM – Hot Chip

4:05 AM – きゃりーぱみゅぱみゅ

3日目:日本時間4月18日(月)

▼Channel 1

8:00 AM – Welcome

8:15 AM – Surf Curse

9:00 AM – Alec Benjamin

9:35 AM – Vince Staples

10:35 AM – Run the Jewels

11:35 AM- Finneas

12:30 PM – Maggie Rogers

1:15 PM – Karol G

2:05 PM – Doja Cat

3:05 PM – Swedish House Mafia/the Weeknd

▼Channel 2

8:00 AM – Welcome

8:15 AM – Yola

9:05 AM – Banda MS

9:40 AM – Beabadoobie

10:20 AM – Orville Peck

11:05 AM – Chicano Batman

11:55 AM – Dave

12:40 PM – Joji

1:15 PM – Jamie xx

▼Channel 3

8:00 AM – Welcome

8:15 AM – Emotional Oranges

9:00 AM – Channel Tres

9:45 AM – Kim Petras

10:15 AM – Duck Sauce

11:55 AM – Duke Dumont

12:50 AM – Denzel Curry

1:35 PM – Belly