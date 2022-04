劇場版「Re:cycle of the PENGUINDRUM」の公開直前特番「RE:union of the PENGUINDRUM」が、4月20日21時よりYouTubeで配信される。

KING AMUSEMENT CREATIVEのYouTube公式チャンネルで配信される特番には高倉冠葉役の木村昴、高倉晶馬役の木村良平、高倉陽毬役の荒川美穂、監督を務める幾原邦彦が出演。”10年ぶりの同窓会(=Reunion)”と題し、「輪るピングドラム」について改めて語りながら劇場版の見どころを紹介する。また劇場版に関する新情報も明かされる予定だ。

また入場者特典第1弾として、高倉家の3人が描かれたB5サイズのイラストシートを公開日より配布。イラストシートはキャラクター原案を務める星野リリィによって描き下ろされた。なお公式サイトでは劇場販売グッズの情報も公開されている。

「Re:cycle of the PENGUINDRUM」は、幾原が監督を務めるアニメ「輪るピングドラム」の全24話を再構築したものに、完全新作パートが加えられる編集劇場版。10周年記念プロジェクトとして前後編で制作され、その前編が4月29日に公開される。

劇場版「Re:cycle of the PENGUINDRUM」

前編「君の列車は生存戦略」:2022年4月29日(金)公開

後編:2022年公開予定

スタッフ

監督:幾原邦彦

副監督:武内宣之

原作:イクニチャウダー

キャラクター原案:星野リリィ

脚本:幾原邦彦・伊神貴世

キャラクターデザイン:西位輝実、川妻智美

色彩設計:辻田邦夫

美術:中村千恵子(スタジオ心)

アイコンデザイン:越阪部ワタル

CGディレクター:越田祐史(スタジオポメロ)

VFX:田島太雄

撮影監督:荻原猛夫(グラフィニカ)

編集:黒澤雅之

音響監督:幾原邦彦、山田陽

音響効果:三井友和

音楽:橋本由香利

音楽制作:キングレコード

アニメーション制作:ラパントラック

製作:ピングローブユニオン

配給:ムービック

キャスト

高倉冠葉:木村昴

高倉晶馬:木村良平

高倉陽毬:荒川美穂

荻野目苹果:三宅麻理恵

多蕗桂樹:石田彰

時籠ゆり:能登麻美子

夏芽真砂子:堀江由衣

渡瀬眞悧:小泉豊

荻野目桃果:豊崎愛生

プリンチュペンギン:上坂すみれ

(c) イクニチャウダー/ピングループ(c)2021 イクニチャウダー/ピングローブユニオン