4月7日に配信が開始されたアニメ「Shenmue the Animation」のテレビ放送が決定。5月3日よりTOKYO MXにて、毎週火曜19時からオンエアされる。
「Shenmue the Animation」は1999年にセガの家庭用ゲーム機・ドリームキャストで発売され人気を博したアクションアドベンチャーゲーム「シェンムー」が原作。監督を櫻井親良、アニメーション制作をテレコム・アニメーションフィルムが務め、ゲーム版と同じく芭月涼役を松風雅也藍帝役を櫻井孝宏が演じている。
アニメ「Shenmue the Animation」
放送情報
TOKYO MX：2022年5月3日（火）より毎週火曜日19:00～
配信情報
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スタッフ
原案：鈴木裕
原作：セガ
監督：櫻井親良
シリーズ構成：下山健人
キャラクター原案：雨鷹
キャラクターデザイン：石川健介
美術監督：村本奈津江
色彩設計：スタジオ・ロード、小島真喜子
音響監督：えびなやすのり
音楽：澁江夏奈
音楽制作：ウェーブマスター
アニメーション制作：テレコム・アニメーションフィルム
製作：Shenmue Project
キャスト
芭月涼：松風雅也
藍帝：櫻井孝宏
シェンファ：照井春佳
原崎望：伏見はる香
陳貴章：木島隆一
ジョイ：M・A・O
レン：平修
ウォン：葉山翔太
斗牛役：鷲見昂大 ほか