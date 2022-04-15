4月7日に配信が開始されたアニメ「Shenmue the Animation」のテレビ放送が決定。5月3日よりTOKYO MXにて、毎週火曜19時からオンエアされる。

「Shenmue the Animation」は1999年にセガの家庭用ゲーム機・ドリームキャストで発売され人気を博したアクションアドベンチャーゲーム「シェンムー」が原作。監督を櫻井親良、アニメーション制作をテレコム・アニメーションフィルムが務め、ゲーム版と同じく芭月涼役を松風雅也藍帝役を櫻井孝宏が演じている。

アニメ「Shenmue the Animation」

放送情報

TOKYO MX：2022年5月3日（火）より毎週火曜日19:00～

配信情報

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スタッフ

原案：鈴木裕

原作：セガ

監督：櫻井親良

シリーズ構成：下山健人

キャラクター原案：雨鷹

キャラクターデザイン：石川健介

美術監督：村本奈津江

色彩設計：スタジオ・ロード、小島真喜子

音響監督：えびなやすのり

音楽：澁江夏奈

音楽制作：ウェーブマスター

アニメーション制作：テレコム・アニメーションフィルム

製作：Shenmue Project

キャスト

芭月涼：松風雅也

藍帝：櫻井孝宏

シェンファ：照井春佳

原崎望：伏見はる香

陳貴章：木島隆一

ジョイ：M・A・O

レン：平修

ウォン：葉山翔太

斗牛役：鷲見昂大 ほか