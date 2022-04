UNISON SQUARE GARDEN「ど真ん中を最新曲で貫けた」ニューシングル『kaleido proud fiesta』リリース

UNISON SQUARE GARDENのギター、ボーカル・斎藤宏介さんとベースの田淵智也さんが、4月14日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。13日(水)リリースのニューシングル「kaleido proud fiesta」について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:ユニゾン先生は、4月13日に2年半ぶりのニューシングル「kaleido proud fiesta」をリリースされました。おめでとうございます!ユニゾン:ありがとうございます!こもり校長:4月8日からNetflixで全世界配信されているアニメ『TIGER & BUNNY 2』のオープニングテーマ曲ということで、SCHOOL OF LOCK! でも初オンエアさせていただきました。斎藤:ありがとうございます。こもり校長:この曲の特設サイトには、こんな言葉がアップされています。『次に向かうことにした。ロックバンドが何をやったら面白いのか、珍しくじっくり考える期間だった。今を生きる上で挑戦もたまにはいいんじゃないの(特設サイトより一部抜粋)』田淵:これ、読み上げられるとは思わなかった……(笑)。斎藤:田淵先生、照れてます(笑)。ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:(2020年9月リリースの)8枚目のアルバム『Patrick Vegee』がひと段落して、次がこのシングルということで……“じっくり考えられる期間”には、どのようなことを考えられていたんですか?田淵:何だろう……? 僕たちは曲を作ってライブをやるだけの生き物なので、それを再確認する期間だったというか。“世の中が変わったので生活の仕方を変えてください”という時代に、「何をやっているといちばん楽しいんだっけ……?」「曲を作ってライブをやることだったなぁ」と再確認したのが、自分の中での気づきだったかなぁと。ぺえ教頭:はい。田淵:“世の中が変わったので、その中でやることを考えてください”と言われたときに、「楽しくロックバンドをやるだけっすね」という答えに行きつく期間だったかなと思います。こもり校長:『挑戦もたまにはいいんじゃないの』という言葉もありましたが、ここで挑戦しようと思ったのはなぜなんですか?田淵:『TIGER & BUNNY』には、10年前に「オリオンをなぞる」という曲を書いているんです。それが10年ぶりに新作ができます、オープニングを書いてください、というときに……『TIGER & BUNNY』は社会現象的に盛り上がった作品なので、「タイバニといえばオリオンだよね」というのは変わらないと思うんです。僕たちが今回何を書こうがオリオンを超えることはないわけで、(作詞作曲を担当する)僕も別にそこは狙ってないという……。ぺえ教頭:はい。田淵:そこから曲作りをスタートするときに……あとは、自分が面白がれるちょっとした余白をどこに作るか、ということかなと思っていて。矛盾することを言っているようですけど、別に超えなくていいし……劣化版の焼き直しでもいいんだけど、「これ最高だよね」って我々だけでも言えるものはどこだろうっていう。そのエッセンスがあるほうが、楽しい制作になるだろうな、といういきさつだった気がします。こもり校長:生活様式が変わった中で作られたということですが、今回はどんな曲になりましたか?田淵:じっくり作るといい曲できるね、という感じというか(笑)。斎藤:うん。田淵:僕らはキャリアが17年18年くらいあって……さっきも言ったけど、曲を作ってライブやるだけで1年が終わる生き物なんですね。“音楽を作るために魂を削って”とか、“何か新しいものを……!”というよりは、ライブができればOKという感じなんですけど。でもこの曲に関しては、気合いを入れて作らなきゃなと思ったのは事実で。そうするとコードも凝るしメロディも……もう100回聴いたらいいメロディが出てくるんじゃねーか、みたいなことをやる曲になったんです。それが1ヵ月、2ヵ月ずっと続くような感じで、制作にじっくり時間をかけました。ライブができていればいいバンドなんだけど、気合いを入れてみればこれはこれで楽しかったね~という気持ちでいます。――ここで「kaleido proud fiesta」をオンエア斎藤:いやぁ、いい曲ですね~。全員:(笑)。斎藤:UNISON SQUARE GARDENのど真ん中を最新曲で貫けたというのが、すごくいいなと思って。僕もすごく気に入っている曲でございます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/