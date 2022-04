『ハイキュー！！』×『モンハン』コラボカフェに行ってきた！

まさかのコラボ! 『ハイキュー!!』×『モンハン』コラボカフェが、期間限定OPEN♪ 一足先にコラボカフェを体験してきた編集部員が、フードやグッズをレポート♪

カプコンカフェ池袋店とイオンレイクタウン店では、2022年4月15日(金)~5月19日(木)の期間中、TVアニメ『ハイキュー!!』と『モンスターハンターライズ』のコラボカフェを実施する。

TVアニメ『ハイキュー!!』は、古舘春一による高校バレーボールを題材としたコミックスを原作とした作品。身長は低いが高い身体能力を持ち、「小さな巨人」に憧れを抱く日向翔陽、「コート上の王様」の異名をもつ天才プレイヤー・影山飛雄ら烏野高校排球部が全国大会を目指す姿を描く人気作品だ。

そんな『ハイキュー!!』が、人気ゲーム『モンスターハンターライズ』とコラボ! ユニフォームや練習着の姿が印象的な『ハイキュー!!』のキャラクターたちが、ここでしか見られないハンター装備を身にまとった姿で登場! 限定描き下ろしイラストを使用したコラボフードやグッズはファン必見だ。それでは、おすすめのメニューとグッズをピックアップして、一挙ご紹介!

【おすすめフードメニュー!】

●日向はクエスト達成なるか!? 『日向のたまご運搬クエストオムライスプレート』

こちらは、日向が『飛竜のたまごの運搬クエスト』に奔走する世界観を表現したオムライスプレート。トロトロの卵に包まれたオムライスの山を越えることくらい、日々の通学をこなす日向にとっては余裕!?

飛竜のたまごが置かれたリオレウスの巣に見立てたサラダは、付属のサルサソースとの相性ピッタリ。巣の中のたまごは……ちゃんと食べられます! うずらのゆで玉子なので、殻をむいてお召し上がりください!

●侑も大好き! 『侑と氷牙竜ベリオロス冷製パスタ』

侑の好物であるトロをイメージしたツナの冷製パスタ。大根おろしやクラッシュアイス、岩塩でベリオロスが出現する氷のフィールドを表現!

大根おろしのさっぱりした味わいの冷製パスタは、レモンを絞るとよりさっぱり! これからの暑くなる季節にピッタリだ。大葉のアクセントが効いていて、何皿でも食べられそう。

●ゲーム好きの研磨も大喜び!? 『オトモアイルーと孤爪のハニートースト』

側面の飾りでゲーム機を表現したハニートースト。さらに、フルーツでゲームのステージをイメージしているというこちらのメニューは、ゲーマーの研磨にピッタリ! 真ん中のバニラアイスは、リンゴジャムとシナモンで、研磨の好物アップルパイテイストとなっている。

バニラアイスとホイップクリームの甘さと、ベリーの酸味がマッチ! 甘いもの好きの方はぜひご賞味を!

次ページで、おすすめドリンクメニューやグッズをご紹介♪

※各内容は発売前のものとなるので、実在の商品と異なる場合がある。

(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

【おすすめドリンクメニュー!】

●治も大満足! 『宮治の「先に団子食べちゃった」ドリンク(ナルガ装備)』

ナルガ装備の治をイメージしたドリンク。黒ゴマアイスは治のヘアカラーをイメージ、ドリンクのベースはナルガ装備をイメージしている。また、侑のドリンクと同様に、三色団子がトッピングされている。

▲左が治をイメージしたドリンク、右が侑をイメージしたドリンク。

侑と治のドリンクを見て、「なんでツムのほうが団子が多いんや!」って言っている治を想像したのは私だけでしょうか(笑)?

こちらのメニューは、ドリンクとトッピングを一緒に楽しむというより、先に風味豊かな黒ゴマアイスとモチモチの三色団子をデザートとして味わったあと、ベリーと巨峰ソーダのドリンクをさっぱり頂くのが良さそう! 一杯で二度美味しいドリンクとなっている。

【おすすめグッズ!】

●6人揃ったメインビジュアルはやっぱり最高! 『アクリルアートボード』

本コラボカフェを訪れたら、メインビジュアルが使用されたグッズをGETしておきたいところ。そこでおすすめしたいのが、こちらのアクリルアートボード。ハンター装備を身にまとった貴重な姿を飾ることができる。6人全員揃っていて、しかも全身しっかり入っているところはポイントが高い!

●ぶら下げても、置いて飾っても◎! 『アクリルスタンドキーホルダー(トレーディング)』

こちらのアクリルスタンドキーホルダーは、自分の好きな方法で使えるのが嬉しいところ。ボールチェーンで推しをカバンにぶら下げるのも良し! 台座に立てて6人並べて置いて飾るのも良し! トレーディングなので、誰と出会えるかは買ってからのお楽しみ♪

●ペアや6人バージョンがあるのもいい! 『缶バッジ(全10種)』

和柄の背景とキャラクターの服装がマッチしているこちらの缶バッチは、一人が大きくデザインされているものに加え、日向と影山、黒尾と研磨、侑と治という風にペアでデザインされているもの、6人全員がデザインされているものがある。こちらのバリエーション豊富な缶バッチは、店内のガチャガチャにて発売とのこと。10種コンプリートしたくなる可愛さだ。

今だけの『ハイキュー!!』と『モンハン』のレアなコラボをお見逃しなく!

