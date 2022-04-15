ぺこぱ（シュウペイ、松陰寺太勇）、伊原六花、景井ひなが14日、Simeji presents 「逆新入社員研修」発表会に登場した。
（記事＆写真）
📸ぺこぱ松陰寺、ギャル男だったシュウペイとの初対面を回顧「衝撃を覚えた」
https://news.mynavi.jp/article/20220414-2321938/
📸伊原六花＆景井ひな、スーツ姿で“研修”参加「ちゃんとしなきゃなと…」
https://news.mynavi.jp/article/20220414-2321872/
（オススメ動画）
🎬ぺこぱ松陰寺、本当はメイクの変化に気付いてほしい？それを受けシュウペイがボケまくり Simeji presents 「逆新入社員研修」発表会
https://youtu.be/mW2pGL3iWUI
🎬ぺこぱ、感動の(？)コンビ結成秘話がまさかの流れに！？シュウペイ&松陰寺がわちゃわちゃ Simeji presents 「逆新入社員研修」発表会
https://youtu.be/yFP5fpDTMgY
🎬景井ひな、聞き間違いが渋すぎてぺこぱも困惑！？伊原六花はサウナにどハマり中 Simeji presents 「逆新入社員研修」発表会
https://youtu.be/v8gI1FKm73A
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