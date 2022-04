6月18日と19日に東京・渋谷エリアで行われるやついいちろう(エレキコミック)の主催イベント「YATSUI FESTIVAL! 2022」の出演アーティスト第1弾が発表された。

昨年同様に有観客と生配信形式で実施される「YATSUI FESTIVAL! 2022」。今回は18日のサニーデイ・サービス、八代亜紀、Homecomings、Laura day romance、DOTAMA、Mega Shinnosukeら、19日の水曜日のカンパネラ、怒髪天、MOROHA、ニューロティカ、宮迫博之ら58組の出演が明らかになった。19日にはヒューマンビートボクサーのSO-SO、SARUKANIも登場する。

「YATSUI FESTIVAL! 2022」オフィシャルサイトではイベントの開催資金を募るクラウドファンディングを実施中。イープラスでは会場チケットの先着予約を5月25日まで受け付けている。

やついいちろう コメント

58組の最高のアーティストの皆さんを第一弾で発表です。同時に日割りも発表しています。



今年で11年目のやついフェスが最高の2日間になるのは確定しましたので、是非ライブを体感しに6月18日19日は渋谷に遊びに来てください!



もちろんまだまだコロナ禍なのでいろんな理由で行けない人もいるでしょう。その方達は是非オンラインでフェスに参加してください。今年もクラウドファンディングでサポートして頂いた資金を使って無料で観る事ができるようにします。是非こちらもよろしくお願いします。



それでは皆さん、11回目のやついフェスもお楽しみに!お互い健康で渋谷で会いましょう!



やついいちろう

YATSUI FESTIVAL! 2022

2022年6月18日(土)19日(日)

東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest / 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / 渋谷7th FLOOR / LOFT9 Shibuya / HARLEM PLUS / 東間屋



2022年6月18日(土)

<出演者>

DJやついいちろう / エレ片 / 秋山璃月 / 鋭児 / 江沼郁弥 / 川辺素(ミツメ) / Calmera / グソクムズ / クボタカイ / ゲッターズ飯田 / Cody・Lee(李) / さとうもか / サニーデイ・サービス / 渋さ知らズオーケストラ / SUSHIBOYS / #ババババンビ / Have a Nice Day! / ばってん少女隊 / Bialystocks / BROTHER SUN SISTER MOON / Helsinki Lambda Club / Homecomings / 東郷清丸 / DOTAMA / No Buses / Mega Shinnosuke / 八代亜紀 / ゆうらん船 / ラブリーサマーちゃん / Laura day romance / and more



2022年6月19日(日)

<出演者>

DJやついいちろう / エレ片 / a子 / MPC GIRL USAGI / Wienners / odol / Calmera / クリトリック・リス / ゲッターズ飯田 / Kentaro Nakao / xiangyu / SARUKANI / THE 2 / 水中、それは苦しい / 水曜日のカンパネラ / 曽我部恵一 / SO-SO / ステレオガール / DEATHRO / 怒髪天 / TOMMY(BOY) / 初恋の嵐 / b-flower / butaji / betcover!! / NIKO NIKO TAN TAN / ニューロティカ / Monthly Mu & New Caledonia / 宮迫博之 / MONO NO AWARE / MOROHA / Ropes / and more