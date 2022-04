サンリオキャラのゆめかわなステッカー＆缶バッジが新登場♪

KThingSの運営する「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトでは、4月8日(金)より、「サンリオキャラクターズ トゥインクルシリーズ」の予約販売を受付中だ。

手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを企画、生産、販売している「むにゅぐるみパティオ」より、サンリオキャラクターズの選べるステッカー・缶バッジ ”トゥインクルシリーズ” が新登場!

登場キャラクターは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、ウィッシュミーメル、リトルツインスターズ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、タキシードサム、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、けろけろけろっぴ、ぐでたまの15キャラクター。

ふんわりした色合いに、キャラクターたちのきらきらとした表情も相まって "ゆめかわ" な雰囲気に仕上がっている。

本商品は「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトで予約受付中! また、「むにゅぐるみパティオ」 対象店舗にて4月21日(木)より店頭販売を予定している。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L634002 著作(株)サンリオ