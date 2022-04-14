My Hair is Bad、Mステでも披露の「歓声をさがして」MV公開

My Hair is Badが、2022年4月13日にリリースした5作目のフルアルバム『angels』より、「歓声をさがして」のMVを公開した。

同曲は4月1日に初めて『ミュージックステーション』に出演した際にもパフォーマンスした楽曲。アルバムに収録される曲のMVとしては、「カモフラージュ」、「味方」、「白春夢」に続いて4曲目となる。

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アルバム『angels』は、2019年6月26日にリリースしたアルバム『boys』以来、約2年10ヶ月ぶりとなるフルアルバムで、上述の4曲を含む全13曲が収録。初回限定盤に付属するDVDには、2021年7月に期間限定で配信された、2021年4月10日、11日に行われたさいたまスーパーアリーナ公演2日目の17曲のライブ映像と、メンバーへの個別インタビューやオフショットの模様も収録した約2時間のライブ・ドキュメント、『「ブレイクホームランツアー」ドキュメント 〜さいたまスーパーアリーナ編〜 ”cola”』が収録される。

また、アルバム『angels』を携えての全国ツアー「アルティメットホームランツアー」も開催する。宮城、岩手、新潟をめぐる前半の7公演、9月から12月に向けてZeppをめぐる10公演が発表されているが、今後も随時、追加のスケジュールが発表されていく予定。アルバム『angels』の初回限定盤・通常盤の初回プレス分には、そのZeppシリーズのチケット最速先行受付（抽選）に申込むことができるシリアルコードが特典として封入される。

＜リリース情報＞

My Hair is Bad

5thフルアルバム『angels』

発売日：2022年4月13日（水）

=収録曲=

1. カモフラージュ

2. サマー・イン・サマー

3. 歓声をさがして

4. 味方

5. 綾

6. 正直な話

7. 翠

8. 仕事が終わったら

9. リルフィン・リルフィン

10. ギャグにしようぜ

11. 舌

12. 白春夢

13. 花びらの中に

CDのご購入はこちらから

https://lnk.to/angels_ph

ストリーミング/ダウンロード配信中

https://lnk.to/mhibangels

【初回限定盤】CD+DVD

品番：UPCH-29431

価格：4200円（税抜）

【通常盤】CD

品番：UPCH-20619

価格：2800円（税抜）

※特典DVD収録内容

「ブレイクホームランツアー」ドキュメント 〜さいたまスーパーアリーナ編〜 ”cola”

。

※初回限定盤/通常盤 初回プレス分封入特典

「アルティメットホームランツアー」Zeppシリーズ・チケット最速先行受付シリアルコード

▶受付期間：2022年4月13日（水）12:00～2022年4月24（日）23:59

▶抽選結果確認・入金受付期間：2022年5月3日（火・祝）18:00～2022年5月6日（金）21:00

▶申込制限：お一人様各公演2枚まで（最大でシリアルコード1つにつき2公演4枚まで申し込み可能）

＜ライブ情報＞

「My Hair is Bad presents アルティメットホームランツアー」

2022年5月27日（金）宮城 石巻BLUE RESISTANCE

時間：OPEN 18:30 / START 19:00

2022年5月29日（日）宮城・仙台GIGS

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

2022年5月31日（火）岩手・大船渡 KESEN ROCK FREAKS

時間：OPEN 18:30 / START 19:00

2022年6月2日（木）岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

時間：OPEN 18:30 / START 19:00

2022年6月4日（土）岩手・宮古KLUB COUNTER ACTION

時間：OPEN 17:30 / START 18:00

2022年6月21日（火）新潟・新潟LOTS

時間：OPEN 18:30 / START 19:00

2022年6月23日（木）新潟・新潟テルサ

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2022年9月30日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2022年10月1日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

2022年10月6日（木）福岡・Zepp Fukuoka

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2022年10月7日（金）福岡・Zepp Fukuoka

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2022年10月13日（木）北海道・Zepp Sapporo

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2022年10月14日（金）北海道 Zepp Sapporo

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2022年10月25日（火）愛知・Zepp Nagoya

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2022年10月26日（水）愛知・Zepp Nagoya

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2022年12月8日（木） 東京 Zepp Haneda（TOKYO）

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2022年12月9日（金）東京・Zepp Haneda（TOKYO）

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

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料金：前売 5000円（税込）

My Hair is Bad Official HP：https://www.myhairisbad.com/