My Hair is Bad、Mステでも披露の「歓声をさがして」MV公開

My Hair is Badが、2022年4月13日にリリースした5作目のフルアルバム『angels』より、「歓声をさがして」のMVを公開した。

同曲は4月1日に初めて『ミュージックステーション』に出演した際にもパフォーマンスした楽曲。アルバムに収録される曲のMVとしては、「カモフラージュ」、「味方」、「白春夢」に続いて4曲目となる。

アルバム『angels』は、2019年6月26日にリリースしたアルバム『boys』以来、約2年10ヶ月ぶりとなるフルアルバムで、上述の4曲を含む全13曲が収録。初回限定盤に付属するDVDには、2021年7月に期間限定で配信された、2021年4月10日、11日に行われたさいたまスーパーアリーナ公演2日目の17曲のライブ映像と、メンバーへの個別インタビューやオフショットの模様も収録した約2時間のライブ・ドキュメント、『「ブレイクホームランツアー」ドキュメント 〜さいたまスーパーアリーナ編〜 ”cola”』が収録される。

また、アルバム『angels』を携えての全国ツアー「アルティメットホームランツアー」も開催する。宮城、岩手、新潟をめぐる前半の7公演、9月から12月に向けてZeppをめぐる10公演が発表されているが、今後も随時、追加のスケジュールが発表されていく予定。アルバム『angels』の初回限定盤・通常盤の初回プレス分には、そのZeppシリーズのチケット最速先行受付(抽選)に申込むことができるシリアルコードが特典として封入される。

<リリース情報>

My Hair is Bad

5thフルアルバム『angels』

発売日:2022年4月13日(水)

=収録曲=

1. カモフラージュ

2. サマー・イン・サマー

3. 歓声をさがして

4. 味方

5. 綾

6. 正直な話

7. 翠

8. 仕事が終わったら

9. リルフィン・リルフィン

10. ギャグにしようぜ

11. 舌

12. 白春夢

13. 花びらの中に

CDのご購入はこちらから

https://lnk.to/angels_ph

ストリーミング/ダウンロード配信中

https://lnk.to/mhibangels

【初回限定盤】CD+DVD

品番:UPCH-29431

価格:4200円(税抜)

【通常盤】CD

品番:UPCH-20619

価格:2800円(税抜)

※特典DVD収録内容

「ブレイクホームランツアー」ドキュメント 〜さいたまスーパーアリーナ編〜 ”cola”

。

※初回限定盤/通常盤 初回プレス分封入特典

「アルティメットホームランツアー」Zeppシリーズ・チケット最速先行受付シリアルコード

▶受付期間:2022年4月13日(水)12:00~2022年4月24(日)23:59

▶抽選結果確認・入金受付期間:2022年5月3日(火・祝)18:00~2022年5月6日(金)21:00

▶申込制限:お一人様各公演2枚まで(最大でシリアルコード1つにつき2公演4枚まで申し込み可能)

<ライブ情報>

「My Hair is Bad presents アルティメットホームランツアー」

2022年5月27日(金)宮城 石巻BLUE RESISTANCE

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

2022年5月29日(日)宮城・仙台GIGS

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年5月31日(火)岩手・大船渡 KESEN ROCK FREAKS

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

2022年6月2日(木)岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

2022年6月4日(土)岩手・宮古KLUB COUNTER ACTION

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

2022年6月21日(火)新潟・新潟LOTS

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

2022年6月23日(木)新潟・新潟テルサ

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2022年9月30日(金)大阪・Zepp Osaka Bayside

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2022年10月1日(土)大阪・Zepp Osaka Bayside

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年10月6日(木)福岡・Zepp Fukuoka

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2022年10月7日(金)福岡・Zepp Fukuoka

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2022年10月13日(木)北海道・Zepp Sapporo

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2022年10月14日(金)北海道 Zepp Sapporo

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2022年10月25日(火)愛知・Zepp Nagoya

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2022年10月26日(水)愛知・Zepp Nagoya

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2022年12月8日(木) 東京 Zepp Haneda(TOKYO)

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2022年12月9日(金)東京・Zepp Haneda(TOKYO)

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

…and more

料金:前売 5000円(税込)

My Hair is Bad Official HP:https://www.myhairisbad.com/