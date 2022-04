KThingSの運営する「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトでは、4月8日(金)より、サンリオキャラクター「クロミ」のお花シリーズの予約販売を受付中だ。

サンリオの大人気キャラクター「クロミ」は、自称マイメロディのライバル。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントで、かっこいい男のコが大好き。2005年放送のTVアニメ『おねがいマイメロディ』に初登場した。

この度、そんなクロミの缶バッジとアクリルスタンドキーホルダーが新登場!

クロミの女のコらしさと、お花のかわいらしさをたっぷり詰め込んだKThingSオリジナルデザイン。水彩タッチのふんわりとした色づかいにうっとり♪ トレーディング仕様のため、どれがでるかはお楽しみ。

さらに、お花シリーズの ”むにゅぐるみ” も生産決定!

Sサイズとマスコットサイズの2種類を企画中。気になるデザインは、近日中にKThingSオフィシャルTwitter(@KTS__official)で公開予定だ。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L630088 著作(株)サンリオ