小田和正の新曲「so far so good」が本日4月13日に配信リリースされた。

「so far so good」はNHK総合にて放送中のドラマ「正直不動産」の主題歌。「正直不動産」は大谷アキラによる同名マンガを原作にした作品で、山下智久演じる売り上げNo.1の不動産営業マン・永瀬財地が、たたりで嘘がつけなくなることから始まる“痛快お仕事コメディー”となっている。「so far so good」にはコーラスで松たか子と和田唱(TRICERATOPS)が参加している。