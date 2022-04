BTSの新作ゲーム「BTS Island: In the SEOM」のティザー映像が、BTSがアメリカ・ラスベガスで開催しているコンサート「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS」にて公開された。

「BTS Island: In the SEOM」は誰でも気軽に楽しめるマッチ3ゲーム。神秘的な島で冒険と休暇を楽しむBTSのストーリーを見ることができる。BTSメンバーはゲームの中のキャラクターとして登場するだけでなく、デザインなどの企画段階からアイデアを出し制作にも参加。BTSが制作に参加した様子は後日映像で公開される。

ティザーは楽しくゲームをプレイするBTSの姿、メンバーの特徴を盛り込んだキュートなキャラクター、そして海の真ん中の島を背景にさまざまな遊びを楽しむキャラクターのプレイ映像などで構成されている。この映像はYouTubeでも公開中。

「BTS Island: In the SEOM」の事前予約は4月26日にスタート。サービス提供開始は今夏に予定されている。ゲームに関する詳細はSNS公式アカウントで確認を。