伶「GENERATIONSの中でいちばんしゃべったことない」こもり校長とのわかりやすい距離！

伶さんが、4月12日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭とは各々に交流があるということで、それぞれの関係性を伝えました。伶さんは、鷲尾伶菜として2011年に「EXILE Presents VOCAL BATTLE AUDITION 3 For Girls ~」で選出され、Flowerのメンバーとしてデビュー。E-girlsとしても活動し、2020年末の解散後はソロプロジェクトが始動。3月13日にファーストアルバム『Just Wanna Sing』がリリースされました。こもり校長:教頭と伶先生は、プライベートでも親交があるということで。ぺえ教頭:YouTubeも撮ったりとか……。伶:そう!ぺえ教頭:知り合ったのは何年前だろう?伶:3年前とか?ぺえ教頭:そのぐらいかな? インスタでつながって、そこからDMを送り合ってね。伶:そうそう!ぺえ教頭:何かを感じ合ってね(笑)。伶:でも、まだ3回くらいしかごはん行ってないよ?ぺえ教頭:そうね……でも、毎回私の家に来るから濃密ではあるわよ。こんな所では話せないような話ばかりしてるわよ(笑)。伶:そうだね(笑)。最近は忙しいの?ぺえ教頭:私は全然忙しくないよ。でも、気分だもんね私たち。伶:たしかに。こもり校長:ファミレスじゃないんだよ……!ぺえ教頭:ここサイゼじゃないの!?(笑)。ぺえ教頭:校長とは?こもり校長:パイセンです! 僕の超先輩! 芸歴も年齢も人間力も、全部先輩です。伶:そうです……!(笑)。ぺえ教頭:ヤダ! 謙遜しないのよ~……いい女!全員:(笑)。伶:でも私は、(校長のことを)小森さんって呼んでるから(笑)。ぺえ教頭:あらそう!こもり校長:わかるでしょ? 俺たちの距離の遠さが……(笑)。ぺえ教頭:わかりやすいわね(笑)。(校長は)何て呼んでいるの……? あ、わっしーか!伶:わっしーと小森さん(笑)。こもり校長:でも俺は、わっしーってガヤでしか呼んだことないから!ぺえ教頭:あ~、みんながいるところでね。勢いがあったら呼べるんだね。伶:そうそう(笑)。(校長が所属する)GENERATIONSとはけっこうしゃべるんだけど、小森さんとはあんまりしゃべったことない……(笑)。こもり校長:そう(笑)。GENERATIONSの中でいちばんしゃべったことない……!伶:ない! はじめまして(笑)。こもり校長:本当にそのレベルです……(笑)。ぺえ教頭:今日の2時間で打ち解けましょう~……!?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/