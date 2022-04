● パイレーツ 1 - 2 カブス ○

<現地4月12日 PNCパーク>

カブスの鈴木誠也選手(27)は現地時間12日(日本時間13日)、敵地で行われたパイレーツ戦に「5番・右翼」で先発出場し、2本塁打2打点の活躍でチームの勝利に貢献。渡米後初の2試合連発2号ソロに続いて、2打席連発の3号ソロを放ち、両リーグ通じて本塁打ランクトップタイに躍り出た。

メジャー通算83勝を誇る左腕のホセ・キンタナに対し、2回の第1打席は右飛に倒れたが、両軍スコアレスの5回先頭の第2打席にカウント3-2から6球目の真ん中高め90.8マイル(約146キロ)を右中間スタンドへ放り込み、これが2試合連発となる2号先制ソロホームラン。

1点リードで迎えた7回の第3打席もイニングの先頭打者として打席に入り、2番手左腕のアンソニー・バンダが投じたカウント0-1からの2球目、92.6マイル(約149キロ)の速球を左中間席へ放り込んだ。

2打席連発はメジャー移籍後初で、今季3本塁打はツインズのバイロン・バクストンと並んでメジャートップタイ。ナ・リーグではカージナルスのノーラン・アレナドら一気に抜き去り単独トップとなった。

第4打席は空振り三振に倒れたが、この日の鈴木は4打数2本塁打2打点でチームの全得点を叩き出す活躍。ここまで全4試合に出場し、打率.417(12-5)、3本塁打、OPS1.696の好成績で、試合終了時点での8打点はメジャー単独トップ。

渡米前は新天地での適応が心配されたが、ここまで出場した全試合で快音を響かせており、早くもカブス打線の得点源として地位を確立しつつある。

【動画】カブス鈴木誠也が渡米後初の2打席連発!

.@suzuki_seiya_sb has his first two-homer game! pic.twitter.com/NXSQAX3S2V— Chicago Cubs (@Cubs) April 12, 2022