シナモロール20周年を記念して、ティーカップの帽子をかぶったシナモンの ”むにゅぐるみ" が新登場! 2022年4月8日(金)より、「むにゅぐるみパティオ」ECサイトで予約販売を受付中だ。

2022年にデビュー20周年を迎えたサンリオの「シナモロール」(愛称:シナモン)。2002年のデビューからたくさんのファンに応援され、サンリオキャラクター大賞を連覇するほどの人気キャラクターへと成長した。

この度新発売となるのは、ティーカップの帽子をかぶってばっちりおめかしした「シナモロールむにゅぐるみ」!

カップまでむにゅむにゅ素材のむにゅぐるみは、高さ約20cmのSサイズ、高さ約10cmのマスコットサイズが用意されている。どちらもひとりでお座りできるため、飾ったり一緒にティータイムを楽しんだり、ぬい撮りも捗る!

「シナモロールむにゅぐるみ」は現在、KThingSが運営する「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトで予約販売受付中だ。

