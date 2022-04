サマソニにKing Gnu、ENDRECHERI、ゲスの極み乙女。ら追加発表

「SUMMER SONIC 2022」と「SONICMANIA」の追加アーティストが発表された。

「SUMMER SONIC」には新たにKing Gnu、milet、堂本剛のプロジェクトENDRECHERI、ゲスの極み乙女。、きゃりーぱみゅぱみゅ。さらに04 Limited Sazabys、ALI、Ken Yokoyama、My Hair is Bad、Nulbarich、SPARKSの11組が出演決定。「SONICMANIA」にはサマソニと同じくSPARKS、そしてTHE SPAELLBOUND、2組のアーティストが新たに決定した。

関連記事:世界と日本を繋ぐフェス「サマソニ」3年ぶりの開催「私達が目指すのは完全復活」

また、同時に「SONICMANIA」に出演を予定していたTHE HUMAN LEAGUEの出演がキャンセル。ステートメントを発表している。

・THE HUMAN LEAGUE ステートメント:

It is with great regret that we have to announce our withdrawal from Sonicmania 2022 We are extremely sorry for this turn of events, especially as we have not played in Japan for so many years, but unfortunately logistics and distance have defeated us. Prior to being offered Sonicmania we already had another open air show confirmed in the UK just two days afterwards, one we could not in good conscience withdraw from.

This meant our schedule would be Tokyo / Travel Day / Henley and where we originally believed this routing would be possible it has now unfortunately become clear that it is not. We simply cannot rebuild all our equipment in time to do both shows.

We most humbly apologise to all our Japanese fans and to Creativeman for this situation. We are absolutely broken hearted not to be able to come and play for you, especially after so long away from your beautiful country.

大変残念なお知らせとなりますが、この度SONICMANIAへの出演を辞退することになりました。日本ではもう何年もパフォーマンスをお見せできていなかったので、このような結果となり本当に残念ですが、機材・⻑距離輸送で発生する問題の解決が難しいというのが理由です。 「SONICMANIA」のオファーを受ける前に、その2日後に予定しているイギリスでの野外公演がすでに決定していましたが、契約をした順序からもそちらをお断りすることはできませんでした。

当初、実現可能だと思われたソニックマニア(千葉)→移動→ヘンリー(UK)という日程ですが、現時点でこれが不可能だという事が明らかになりました。両公演に必要な機材を全て撤去・輸送し再度セットアップすることが難しいのです。このような事態となり、日本のファンの皆様、そしてクリエイティブマンに深くお詫び申し上げます。⻑い間離れていた日本という美しい国、日本を訪れパフォーマンスができないことに本当に残念な思いでいっぱいです。

<イベント情報>

「SUMMER SONIC 2022」

2022年8月20日(土)/ 21日(日)

会場:ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

時間:OPEN 9:00 / START 11:00

料金:

・1DAYチケット 17000円(税込)

・2DAYチケット 31000円(税込・枚数限定)

・プラチナチケット 30000円(税込・枚数限定)※サマソニ1DAY+プラチナ特典

プラチナ特典:専用ヴューイングエリア/専用ラウンジ/専用クローク/グッズ売り場ファスト レーン/ウェルカムドリンク/会場間専用シャトルバス

チケット有効期間

8月20日(土)1DAYチケット:8/20(土)AM9:00〜8月20日(土)終演まで

8月21日(日)1DAYチケット:8月21日(日)AM9:00〜8月21日(日)終演まで

2DAYチケット8月20日(土)AM9:00〜8月21日(日)終演まで※プラチナチケットは1DAYと同様です。

先行販売【CREATIVEMAN3A会員・CREATIVEMANモバイルGOLD会員】

・割引2DAYチケット 30000円(税込・枚数限定) ※予定数に達し次第終了します。

受付期間:2月18日(金)12:00〜2月28日(月)18:00(先着受付)

・割引1DAYチケット 16500円(税込・枚数限定) ・割引プラチナチケット 29000円(税込・枚数限定)

受付期間:3月23日(水)18:00〜3月31日(木)18:00(先着受付)

先行販売

https://eplus.jp/ss/

https://l-tike.com/concert/summersonic

【Lコード】大阪:59876 東京:77777

※東京・大阪で出演者が異なる場合がございます。 ※出演アーティスト変更による払戻しは致しません。※アーティストの出演日、及び出演ステージが変更になる場合がございます。

※各会場の入場制限を行うことがあります。

※未就学児は保護者1名につき1名まで無料。小学生以上チケット必要。

※雨天決行(天災等を除く)

※オフィシャルHP(http://www.summersonic.com)内の「注意事項」を必ず確認、了承の上、 チケットをご購入下さい。

「SONICMANIA」

2022年8月19日(金)

会場:幕張メッセ

時間:OPEN 20:00 / START 21:30

料金:

・スタンディングチケット 13000円(税込)

・プラチナチケット 20000円(税込・枚数限定)

※ソニックマニア入場券+プラチナ特典 専用ヴューイングエリア、専用ラウンジ、専用クローク、グッズ売り場ファストレーン、ウェルカムドリンク

【CREATIVEMAN3A会員・CREATIVEMANモバイルGOLD会員】

受付期間:4月1日(金)12:00〜4月10日(日)18:00(先着受付)

・割引スタンディングチケット 12500円(税込・枚数限定)

・割引プラチナチケット 19000円(税込・枚数限定)

【先行特典】

・チケット全額キャッシュバック

・プラチナアップグレード

イープラス 4月8日(金)12:00pm〜 予定枚数に達し次第終

https://eplus.jp/ss/

ローソンチケット 4月15日(金)12:00pm〜 予定枚数に達し次第終了

https://l-tike.com/concert/summersonic/

【Lコード】東京:78888

※出演アーティスト変更による払戻しは致しません。※20歳未満の方はご入場いただけません。

※写真付きIDチェック有り。身分証明書をご持参ください。

Official Site:www.summersonic.com