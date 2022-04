「歌がうまくなりたい！」カラオケでの苦いエピソード＆選曲アドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。4月11日(月)は『気になるタグ掲示板逆電!!』と題してお届けしました。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、この日電話で話した3人のリスナーのなかから、『#音痴』というタグとともにカラオケでの出来事を報告した高3の男性リスナーとのやり取りを紹介します。番組の公式サイトにある「掲示板」は、生放送パートや各アーティストコーナーにそれぞれ用意されている、リスナーが自由に投稿できるものです。リスナーは登録すれば利用が可能で、気になった書き込みは番組内で紹介されたり、“掲示板逆電”として電話で話を聞くこともあります。こもり校長:今日からSCHOOL OF LOCK! の教室とも言える「掲示板」がリニューアルしました。みんな見てくれた? 今までもあったんだけど、掲示板のタグ機能を充実させました。ぺえ教頭:タグというのは、インスタとかツイッターとかにあるハッシュタグのことね? 油断すると、どんどん長くなっていくやつ……私のインスタもとんでもない長さになって(笑)。あゆの歌詞みたいなポエムを書き続けているんですけどね。こもり校長:(笑)。ちなみにみんなの書き込みは、わが校の職員(スタッフ)の掲示板チームが、1回チェックしてからアップしてるから。そこが、ツイッターやインスタとは大きく違うよね。これがあることによって、個人でのやり取りをしないようにとか……うちは学校だから気にしてるのよ。基本は自由なんだけど。ぺえ教頭:安心安全なのね。こもり校長:そうだよ! 日本一安全と言っても過言ではない(笑)。ぺえ教頭:強い大人が守ってくれてるのね(笑)。こもり校長:ということで今夜は、気になったタグを書いた生徒に電話をしていきたいと思います。【今日友達とカラオケに行ってきたのですが、友達がうますぎて全然歌うことができなかったです。苦し紛れに「天体観測」を歌ったのですが、音痴すぎて全員下向いてました(泣)。歌が上手くなりたいです!(笑)】(高3男性)ぺえ教頭:自分が歌い始めた瞬間に、みんながデンモク(カラオケ用のリモコン)を見始めるんだよね……わかるよ~。リスナー:はい(笑)。こもり校長:なんで、バンプ(BUMP OF CHICKEN)先生の「天体観測」を入れたの?リスナー:(みんなが上手で)まずいなと思って、そのときに“初心者でもうたえる歌”をスマホで調べたんです(笑)。みんなが知っていて僕も大好きな歌なので、入れました……。ぺえ教頭:「天体観測」って歌いやすいのかな?こもり校長:ムズいんじゃない?ぺえ教頭:どうだった?リスナー:採点の機能をやってみたら……(音程が)合っていたら黄色字になるんですけど、赤になることが多くて。サビにいったときにはまったく合わなくて……。ぺえ教頭:あ~……。こもり校長:あれってさ、1回はずしたら戻ってこれないよね。逆に黄色になるように歌おうとしても、余計にはずれちゃうんだよね。リスナー:はい。こもり校長:俺も周りの友達がみんな歌うまかったからさ、わかるよ。ぺえ教頭:私たちも、歌に関してのアドバイスはそんなにできないからね。こもり校長:そんなどころかね……ぺえさんは歌える?ぺえ教頭:下手ではないけど、他人に教えられるほどではないからね(笑)。ごめんね~……。リスナー:いえいえ……(笑)。こもり校長:これを機に何か……とかあるの?リスナー:みんなとカラオケに行きたいんで、歌がうまくなるためにYouTubeとかで勉強しようかなと思っています。ぺえ教頭:そうね~……やっぱり広瀬香美さんじゃない?こもり校長:独特すぎない?(笑)。(参考になりそうな人は)もう調べたの?リスナー:しらスタさんとか……。ぺえ教頭:はいはい! しらスタさんね。ボーカルトレーナーで、すごくわかりやすい!こもり校長:へぇ~! じゃあ、生徒(リスナー)のみんなは、レスでアドバイスを送ってみてね! そのアドバイスで、練習してみて!リスナー:はい!ぺえ教頭:たぶんこの曲は難しいよ……!こもり校長:ご本人以外は、うまく歌えないんじゃない?ぺえ教頭:最初は低音だけど、サビで一気に高音になるんだね。これは難しいよ!【歌いやすい曲は、井上陽水さんの「少年時代」オススメですよ! あとは、今流行りのウマ娘とか歌えば、場が盛り上がります!(個人論)】(17歳女性)【歌があまり得意じゃない子は、「マツケンサンバII」を歌ってめちゃくちゃ盛り上げてくれたりしてる!(笑)。上手くなくても楽しめるからいいと思う!】(16歳女性)こもり校長:『オーレー♪』だね。ぺえ教頭:そんなに高音でもないから、歌いやすいのかな? いいね(笑)。こもり校長:掲示板で『#音痴』が盛り上がってきてるね(笑)。・『#身体測定で盛り上がろうぜ』『#波乱の身体測定』というタグで書き込み、「今日、身体測定があり、身長が中1から20cm以上伸びていた」と報告した新高1の男性リスナー・『#勉強』『#恋愛部』『#垢抜け作戦』というタグで書き込み、「高1で好きになった人と2年生で同じクラスになったので、その人を振り向かせるために垢抜けようと頑張っている」という高2の女性リスナーとも電話をつなぎ、それぞれのエピソードを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/