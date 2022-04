中日ドラゴンズのユニホームを着用したジャケ写がとても印象的な、May'nのニューシングル『蒼の鼓動』が4月12日(火)配信にてリリースされる。

アニメ『マクロスF』ファンにとってはシェリル・ノームの歌パートでおなじみのMay'n。ファンからは『部長』の愛称で親しまれている。4月23日からは『Mayn Concert Tour 2022「Laugh&Peace」』が開催される。

『蒼の鼓動』はテレビ愛知の野球中継番組『10チャンベースボール』の2022年テーマソングに起用され、立浪新監督率いる新生ドラゴンズの熱い戦いを盛り上げる応援歌だ。

作詞・作曲は、TVアニメ『鬼滅の刃』OPテーマ『紅蓮華』の作曲などを手掛ける、稀代のヒットメーカー草野華余子。才能を認め合う2人の初タッグとなる本作は『Road to Victory, All for Victory』と立浪ドラゴンズを鼓舞する ”アツい” 楽曲となっている。

ドラゴンズファンならずとも必聴だ!!

また、配信と同日の4月12日(火)に放送される『10チャンベースボール(テレビ愛知)』には、ゲストとしてMay'nが登場する。

【Maynコメント】

名古屋人として、ドラゴンズブルーな音楽にとても興奮しています!!

私自身、ライブの1回1回を戦いだと思い、一曲入魂で歌い続けてきました。

努力してきた自分を信じられるからこそ戦える。

選手の皆様、ドラゴンズファンの皆様にパワーを届けられる楽曲になりますように! All For Victory!!

【草野華余子コメント】

大の野球ファンでありセ・リーグファンであり、星野仙一イズムを人生の指針にしてきたわたしですが、

今回なんと、大好きなMaynちゃんと念願の初タッグを組んで『蒼の鼓動』という楽曲を作らせていただきました。

全ての野球ファンの皆さんの心にズバッと刺さる仕上がりになったかと思いますので、

是非ペナントレースの行方と共に存分にお楽しみください。

