◆ 出遅れていたソトは今季初昇格

新型コロナウイルスの影響で多数の主力を欠くDeNAは12日、特例2022の「代替指名選手」として10名もの選手を一軍登録。同日の巨人戦（那覇）へ向けてファームから戦力を補充した。

DeNAでは一軍帯同者から新型コロナウイルス陽性者が続出し、4月7日から一軍公式戦4試合を中止。この1週間だけで「特例2022」を適用して抹消した選手は13名に上り、活動再開の一戦となる巨人戦へ向けて、11名を一軍登録した。

この日昇格した面々には、10年ぶりに古巣復帰した藤田一也、故障で出遅れていたネフタリ・ソト、ドラ6ルーキー・梶原昂希らに加え、「濃厚接触の疑い」があった大田泰示もラインナップ。6日の阪神戦で移籍後初安打・初打点を記録した新戦力も一軍復帰を果たした。

DeNAの登録抹消を含めた12日の公示は以下のとおり。

◆ 4月12日の公示

＜セ・リーグ＞

－登録－

（ヤ）今野龍太／投手

（神）植田 海／内野手 ※代替指名

（広）中村奨成／捕手

（中）祖父江大輔／投手

（中）福元悠真／外野手

（De）クリスキー／投手 ※代替指名

（De）池谷蒼大／投手 ※代替指名

（De）嶺井博希／捕手 ※代替指名

（De）藤田一也／内野手 ※代替指名

（De）伊藤裕季也／内野手 ※代替指名

（De）田中俊太／内野手 ※代替指名

（De）ソ ト ／内野手 ※代替指名

（De）宮本秀明／外野手 ※代替指名

（De）大田泰示／外野手 ※10日経ずに復帰

（De）梶原昂希／外野手 ※代替指名

（De）蝦名達夫／外野手 ※代替指名

＝抹消＝

（神）江越大賀／外野手 ※特例2022

＜パ・リーグ＞

－登録－

（ロ）中村稔弥／投手 ※代替指名

（ソ）田上奏大／投手

＝抹消＝

なし

◆ DeNAの「特例2022」対象選手

＜投手＞ 4名

14 石田健大 ※4月7日抹消

19 山﨑康晃 ※4月10日抹消

26 濵口遥大 ※4月7日抹消

47 砂田毅樹 ※4月9日抹消

＜捕手＞ 1名

10 戸柱恭孝

＜内野手＞ 4名

2 牧 秀悟 ※4月7日抹消

5 倉本寿彦 ※4月7日抹消

31 柴田竜拓 ※4月6日抹消

66 山下幸輝 ※4月7日抹消

＜外野手＞ 4名

37 楠本泰史 ※4月9日抹消

0 大田泰示 ※4月7日抹消⇒復帰

1 桑原将志 ※4月7日抹消

8 神里和毅 ※4月7日抹消