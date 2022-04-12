◆ 出遅れていたソトは今季初昇格
新型コロナウイルスの影響で多数の主力を欠くDeNAは12日、特例2022の「代替指名選手」として10名もの選手を一軍登録。同日の巨人戦（那覇）へ向けてファームから戦力を補充した。
DeNAでは一軍帯同者から新型コロナウイルス陽性者が続出し、4月7日から一軍公式戦4試合を中止。この1週間だけで「特例2022」を適用して抹消した選手は13名に上り、活動再開の一戦となる巨人戦へ向けて、11名を一軍登録した。
この日昇格した面々には、10年ぶりに古巣復帰した藤田一也、故障で出遅れていたネフタリ・ソト、ドラ6ルーキー・梶原昂希らに加え、「濃厚接触の疑い」があった大田泰示もラインナップ。6日の阪神戦で移籍後初安打・初打点を記録した新戦力も一軍復帰を果たした。
DeNAの登録抹消を含めた12日の公示は以下のとおり。
◆ 4月12日の公示
＜セ・リーグ＞
－登録－
（ヤ）今野龍太／投手
（神）植田 海／内野手 ※代替指名
（広）中村奨成／捕手
（中）祖父江大輔／投手
（中）福元悠真／外野手
（De）クリスキー／投手 ※代替指名
（De）池谷蒼大／投手 ※代替指名
（De）嶺井博希／捕手 ※代替指名
（De）藤田一也／内野手 ※代替指名
（De）伊藤裕季也／内野手 ※代替指名
（De）田中俊太／内野手 ※代替指名
（De）ソ ト ／内野手 ※代替指名
（De）宮本秀明／外野手 ※代替指名
（De）大田泰示／外野手 ※10日経ずに復帰
（De）梶原昂希／外野手 ※代替指名
（De）蝦名達夫／外野手 ※代替指名
＝抹消＝
（神）江越大賀／外野手 ※特例2022
＜パ・リーグ＞
－登録－
（ロ）中村稔弥／投手 ※代替指名
（ソ）田上奏大／投手
＝抹消＝
なし
◆ DeNAの「特例2022」対象選手
＜投手＞ 4名
14 石田健大 ※4月7日抹消
19 山﨑康晃 ※4月10日抹消
26 濵口遥大 ※4月7日抹消
47 砂田毅樹 ※4月9日抹消
＜捕手＞ 1名
10 戸柱恭孝
＜内野手＞ 4名
2 牧 秀悟 ※4月7日抹消
5 倉本寿彦 ※4月7日抹消
31 柴田竜拓 ※4月6日抹消
66 山下幸輝 ※4月7日抹消
＜外野手＞ 4名
37 楠本泰史 ※4月9日抹消
0 大田泰示 ※4月7日抹消⇒復帰
1 桑原将志 ※4月7日抹消
8 神里和毅 ※4月7日抹消