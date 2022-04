伶が明日4月13日にリリースする1stアルバム「Just Wanna Sing」に、新曲「恋と、終わりと、kiss feat. 清塚信也」が収録される。

YOASOBIのikura(Vo)としても活動する幾田りらが書き下ろした「宝石 feat. 幾田りら」、EXILE ATSUSHIとAIによる楽曲「So Special」を数原龍友(GENERATIONS from EXILE TRIBE)とカバーした「So Special-Version EX-」など12曲が収められる「Just Wanna Sing」。新曲「恋と、終わりと、kiss」はピアニストの清塚信也が書き下ろしたナンバーで、伶は“悲恋”をテーマに掲げ、初めて作詞を手がけている。今回の発表をもって、アルバムの全収録曲が明らかになった。

また4月15日21:00にはYouTubeにて、「恋と、終わりと、kiss feat. 清塚信也」のミュージックビデオがプレミア公開されることも決定。このMVは全編レコーディングスタジオで収録され、立体音響技術・360 Reality Audioとのコラボレーションにより、没入感のある立体的な音が体験できる。

伶 コメント

この度、清塚信也さんと二度目のコラボレーションをさせていただきました。

清様が奏でる情緒溢れるメロディラインに、私自身メロディを聴いて、感じたままに歌詞を書かせていただきました。

1番が男性目線、2番が女性目線、男女それぞれの恋愛観の違いや悲哀を表現しています。

レコーディングでは生セッションの空気感をそのまま感じていただきたく録音しました。

是非じっくり聴いていただけたらと思います!

伶「Just Wanna Sing」収録内容

CD

01. 宝石 feat. 幾田りら

02. Call Me Sick

03. エンカウント feat. 笹川真生

04. こんな世界にしたのは誰だ

05. Dark hero

06. IDNY

07. Butterfly

08. キミとならいいよ。

09. Playful Mind

10. 恋と、終わりと、kiss feat. 清塚信也

11. 散る散る満ちる

-Special Collaboration Cover Track-

12. So Special-Version EX-

初回限定盤付属DVD

rei "the first" Billboard Live 2021より

01. Call Me Sick

02. こんな世界にしたのは誰だ

03. 花束のかわりにメロディーを(Cover)

04. 情熱(Cover)

05. 白雪姫

06. Blue Sky Blue

07. キミとならいいよ。

08. 散る散る満ちる

MV

01. こんな世界にしたのは誰だ(Acoustic Ver.)

02. キミとならいいよ。

03. 宝石 feat. 幾田りら

04. エンカウント feat. 笹川真生

05. 恋と、終わりと、kiss feat. 清塚信也

初回限定盤付属CD

01. 花束のかわりにメロディーを

02. やさしさで溢れるように

03. Answer

04. 蝶々結び

05. Run with You