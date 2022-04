8月20、21日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)で開催される音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2022」、8月19日に千葉・幕張メッセ国際展示場にて、オールナイトで行われる前夜祭イベント「SONICMANIA」の追加出演アーティストが発表された。

幕張1日目と大阪2日目に追加されたのはKing Gnu。幕張2日目と大阪1日目にはmiletの出演が決定した。そのほか大阪1日目にはゲスの極み乙女。、きゃりーぱみゅぱみゅ、大阪2日目には04 Limited Sazabys、ALI、Ken Yokoyama、My Hair is Bad、Nulbarich、Sparksが追加ラインナップされた。幕張2日目には先んじて発表があったが、堂本剛(KinKi Kids)のソロプロジェクト・ENDRECHERIの出演も決定している。どのアーティストがどのステージに出演するかは、4月中に発表予定とのことなので、こちらも楽しみにしておこう。

「SONICMANIA」にはSparksとTHE SPELLBOUNDの出演が決定。また出演が決まっていたTHE HUMAN LEAGUEはスケジュール・機材の事情により、出演がキャンセルになった。THE HUMAN LEAGUEからのステートメントはイベントの公式サイトに掲載されている。

SONICMANIA

2022年8月19日(金)千葉県 幕張メッセ国際展示場

OPEN 20:00 / START 21:30

<出演者>

Kasabian / Primal Scream present Screamadelica Live / 電気グルーヴ / Madeon / Nujabes Eternal Soul / Sparks / THE SPELLBOUND / Boys Noize / Hardfloor / and more

SUMMER SONIC 2022

TOKYO

2022年8月20日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

The 1975 / King Gnu / Maneskin / MAN WITH A MISSION / The Offspring / The Libertines / マキシマム ザ ホルモン / セイント・ヴィンセント / All Time Low / Awesome City Club / ビーバドゥービー / BLUE ENCOUNT / CHAI / Fishbone / 女王蜂 / ケイシー・マスグレイヴス / Mrs. GREEN APPLE / Novelbright / The Linda Lindas / Squid / The Struts / Vaundy / and more



2022年8月21日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

ポスト・マローン / ONE OK ROCK / ミーガン・ジー・スタリオン / Primal Scream presents Screamadelica Live / ASIAN KUNG-FU GENERATION / カーリー・レイ・ジェプセン / CL / ヤングブラッド / WANIMA / BE:FIRST / ちゃんみな / Easy Life / ENDRECHERI / グリフ / Inhaler / Kula Shaker / milet / THE ORAL CIGARETTES / リナ・サワヤマ / セイレム・イリース / TOMORROW X TOGETHER / 優里 / and more

OSAKA

2022年8月20日(土)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

ONE OK ROCK / ミーガン・ジー・スタリオン / Kasabian / ASIAN KUNG-FU GENERATION / カーリー・レイ・ジェプセン / CL / ヤングブラッド / BE:FIRST / ちゃんみな / Easy Life / ゲスの極み乙女。 / グリフ / Inhaler / Kula Shaker / きゃりーぱみゅぱみゅ / milet / リナ・サワヤマ / セイレム・イリース / TOMORROW X TOGETHER / and more



2022年8月21日(日)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

The 1975 / King Gnu / Maneskin / The Offspring / The Libertines / セイント・ヴィンセント / 04 Limited Sazabyz / ALI / All Time Low / Awesome City Club / ビーバドゥービー / Fishbone / ケイシー・マスグレイヴス / My Hair is Bad / Nulbarich / Sparks / Mrs. GREEN APPLE / The Linda Lindas / Squid / The Struts / and more

※Maneskinの「a」はリング符号付きが正式表記。