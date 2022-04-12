俳優の神木隆之介、役所広司、女優の杉咲花が出演する、サントリー「クラフトボス ミルキープレッソ」新TVCMのメイキング・インタビュー映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬神木隆之介、杉咲花の家族に”結婚の挨拶”！？ニューニュー語を駆使した掛け合いが面白い 「クラフトボス ミルキープレッソ」新TVCM公開
https://youtu.be/DYPcB3qwaWQ
🎬神木隆之介＆杉咲花、「ドラゴンクエストⅠ」の『序曲』を演奏！？ BOSS新TVCM『宇宙人ジョーンズ・オーケストラ』編＆メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/SytvWjjy6Vg
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