アニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」シリーズの世界観が楽しめるピアノコンサート「Though Seasons Change ～Violet Evergarden Piano Memories～ ピアノコンサート」が、7月16日・17日に山梨・河口湖円形ホールで開催される。

同公演は、3月30日に発売されたアニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」シリーズの音楽をピアノアレンジしたアルバム「Though Seasons Change ～Violet Evergarden Piano Memories～」を元にしたもの。全7日間12公演を行う音楽プログラム「音楽熱想フェス」の一環として7月16日・17日に各日2回ずつ行われ、昼公演には「劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン」の劇伴でピアノを演奏した佐藤浩一、夜公演に「ヴァイオレット・エヴァーガーデン オーケストラコンサート 2021」でもピアノ演奏を担当した森岡姿帆がそれぞれ出演する。チケットは本日4月12日12時より販売開始。

アニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」シリーズは、暁佳奈の同名小説を原作とし、2018年にTVアニメ化された京都アニメーションの作品。2020年に公開された「劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン」は、興行収入21億円を記録し、日本アカデミー賞優秀賞を受賞した。劇中音楽は気鋭の作曲家・Evan Callが担当している。

「Though Seasons Change ～Violet Evergarden Piano Memories～ ピアノコンサート」

日程：2022年7月16日（土）・17日（日）

昼公演：12:30開場、13:00開演、15:30終演予定

夜公演：16:30開場、17:00開演、19:30終演予定

会場：山梨県 河口湖円形ホール

出演：佐藤浩一（両日昼公演）、森岡姿帆（両日夜公演）

(c)暁佳奈・京都アニメーション／ヴァイオレット・エヴァーガーデン製作委員会