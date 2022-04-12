赤楚衛二、町田啓太、浅香航大、ゆうたろう、草川拓弥（超特急）、佐藤玲、鈴之助、風間太樹監督らが9日、映画『チェリまほ THE MOVIE』公開記念舞台挨拶に登場。映画の見どころや、撮影の裏話を語った。
『チェリまほ THE MOVIE 〜30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい〜』大ヒット公開中！
©︎豊田悠／SQUARE ENIX・｢チェリまほ THE MOVIE｣製作委員会
（オススメ動画）
🎬【胸キュン注意】町田啓太、満面の笑みで喜びあふれる！赤楚衛二「込み上げてくるものが…」おなじみのキャストが集結 映画『チェリまほ THE MOVIE』公開記念舞台挨拶
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🎬赤楚衛二&町田啓太、見つめ合って息ピッタリなんだから！浅香航大は「ワクワク感なかった」と言われ全力で否定！？映画『チェリまほ THE MOVIE』公開記念舞台挨拶
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🎬浅香航大、赤楚衛二がツボにハマって笑い止まらず！？町田啓太が“心の声”を聞きたくなるレベル 映画『チェリまほ THE MOVIE』公開記念舞台挨拶
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