ボーイズグループ・BE:FIRSTが出演する、カヌレット新CMのメイキング映像が6日、公開された。

（オススメ動画）
🎬BE:FIRST・JUNON、LEOに胸キュン仕草？「髪についてたよ」　カヌレット新CM『カヌレとカヌレット』編『ついてたよ』編公開
https://youtu.be/o-kH4waVKac

🎬BE:FIRST、初の地上波TVCMでクールにキメる！CMソングは合宿課題曲『Kick Start』のマッシュアップ　 「LIPPS STYLING OIL」新CM＆メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/5N2kVL-Wvj0

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