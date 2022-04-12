江頭2:50と中川翔子が4日、『代々木アニメーション学院 2022年度入学式』にサプライズで登場。新入生の門出を祝福した。
（オススメ動画）
🎬江頭2:50、代アニ入学式に乱入！新入生に“一言もの申す”！？しょこたんも登場『代々木アニメーション学院 2022年度入学式』
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🎬江頭2:50、キャノンでお尻がバッカルコーン！新入生を祝うため、しょこたんが放った祝砲を一身に受ける『代々木アニメーション学院 2022年度入学式』
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