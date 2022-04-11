TVアニメ「魔法使い黎明期」のスピンオフマンガ企画「学園黎明期！」が本日4月11日にスタートした。
「魔法使い黎明期」原作者の虎走かけるが原作、タツヲが作画を担当する「学園黎明期！」では、セービルやロー・クリスタスらの学校生活がコミカルに描かれる。アニメ公式Twitterで第1話「ロス先生の受難」が公開された。新エピソードはアニメ放送期間中の毎週月曜日18時にアニメ公式Twitterにて1話ずつ公開される。
「魔法使い黎明期」は、500年間対立していた教会と魔女の和平が成立して数年後の世界を舞台に、王立魔法学校に通う落ちこぼれの少年・セービルの成長を描く物語。TBS、BS11で放送されている。
TVアニメ「魔法使い黎明期」
放送情報
TBS：2022年4月7日（木）より毎週木曜日25:58～
BS11：2022年4月10日（日）より毎週日曜日24:00～
配信情報
dアニメストア：2022年4月7日（木）26:30～
U-NEXT、ABEMA、Amazon Prime Video、バンダイチャンネル、FOD、ひかりTV、dTV、ニコニコチャンネル、アニメ放題、GYAO!、ビデオマーケット、music.jp、GYAO!ストア：2022年4月10日（日）26:30～
DMM.com 動画：2022年4月11日（月）10:00～
Hulu、HAPPY!動画：2022年4月11日（月）12:00～
ニコニコ生放送：2022年4月11日（月）22:00～
TELASA、J:COMオンデマンド、milplus、auスマートパスプレミアム：2022年4月11日（月）24:00～
スタッフ
原作：虎走かける『魔法使い黎明期』（講談社ラノベ文庫）
キャラクター原案：いわさきたかし
一部キャラクター原案：しずまよしのり
監督・シリーズ構成：桑原智
文芸：虎走かける / 森田眞由美
キャラクターデザイン：岩崎令奈
美術設定：西田稔
美術監督：斉藤雅己
色彩設計：油谷ゆみ
撮影監修：T2studio
編集：内田渉（コンクエスト）
音楽：斎木達彦
音楽制作：日音
音響監督：本山哲
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作：手塚プロダクション
キャスト
セービル：梅田修一朗
ロー・クリスタス：岡咲美保
ホルト：鈴代紗弓
クドー：八代拓
泥闇の魔女：花守ゆみり
傭兵：矢野正明
神父：水中雅章
アルバス：大地葉
ホルデム：加藤将之
リーリ：石見舞菜香
(c)虎走かける・講談社／魔法使い黎明期製作委員会