JO1の特別番組「This is JO1 ~Go to the Dream~」が5月5日(木・祝)深夜にNHK総合にて放送される。

「This is JO1 ~Go to the Dream~」は今年デビュー3年目を迎えたJO1の魅力に密着した特番。NHK BS8Kにて3月に放送されたが、反響が大きかったことを受けてNHK総合でのオンエアが決まった。番組内ではメンバーが夢を追い求める人をあと押しするための“アンセム“「YOLO-konde」を制作し、同楽曲のメロディをStray Kidsが提供したことで話題を呼んだ。さらに「This is JO1 ~Go to the Dream~」はNHKプラスで配信されるほか、後日NHK ワールドプレミアムでも放送される。

NHK総合「This is JO1 ~Go to the Dream~」

2022年5月5日(木・祝)25:15~26:35