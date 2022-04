4月29日に東京・新宿歌舞伎町エリアで行われるサーキットイベント「CONNECT歌舞伎町2022」の全出演アーティストが決定した。

「CONNECT歌舞伎町2022」は東京・新宿歌舞伎町エリアにある新宿BLAZE、新宿LOFT、新宿MARZ、Marble、Zirco Tokyo、新宿SAMURAIの6つのライブハウスで開催されるサーキットイベント。すでに出演がアナウンスされているスケボーキングが、Dragon AshのKj、桜井誠と共演することが決定したほか、出演アーティストとしてNewspeak、ポップしなないで、Mellow Youth、メメタァ、コールスロー、ステレオガールが追加された。前売りチケットはイープラス、東京・タワーレコード新宿店で販売中。

また最終発表に合わせてタイムテーブルが公開された。リストバンドの交換受付は12:00に健康プラザ ハイジア玄関前で行われ、13:00より順次ライブがスタートする。

さらにスペシャルコンテンツとして、“世界一謎があるテーマパーク”をキャッチフレーズに掲げる東京ミステリーサーカスが、「CONNECT歌舞伎町2022」のためにオリジナルの周遊型リアル脱出ゲームをプロデュース。このゲームは「CONNECT歌舞伎町2022」来場者であれば誰でも楽しめるもので、各ライブハウスに隠されたヒントや答えを集め、謎を解き明かした人には抽選で出演アーティストのサイン入りグッズが当たる。またゲーム参加者にはもれなく「CONNECT歌舞伎町2022」のオリジナルステッカーがプレゼントされる。

CONNECT歌舞伎町2022

2022年4月29日(金・祝)東京都 新宿BLAZE / 新宿LOFT / 新宿MARZ / Marble / Zirco Tokyo / 新宿SAMURAI

OPEN 12:00 / START 13:00 / END 22:00

<出演者>

石野卓球 / ニューロティカ / BRADIO / チャラン・ポ・ランタン / MONO NO AWARE / DENIMS / 水曜日のカンパネラ / meiyo / SuiseiNoboAz / スケボーキング(Guest:Kj from Dragon Ash) / ORESKABAND / MASS OF THE FERMENTING DREGS / 鋭児 / Monthly Mu & New Caledonia / RED ORCA / YAJICO GIRL / ONIGAWARA / THIS IS JAPAN / Bialystocks / 初恋(突然少年) / WALTZMORE / レイラ / THE CHERRY COKE$ / 鳴ル銅鑼 / BALLOND'OR / toybee / ユレニワ / 999999999 / ANABANTFULLS / 明くる夜の羊 / ロマンス&バカンス / WELL DONE SABOTAGE / NAkidZ / Apes / くだらない1日 / C SQUARED / プッシュプルポット / 灰色ロジック / GET BILL MONKEYS / pavilion / mabuta / Liz is Mine. / yeti let you notice / 極東飯店 / メレ / 米澤森人 / JIGDRESS / SNEAKIN' NUTS / Dear Chambers / ayutthaya / Some Life / 板歯目 / Newspeak / ポップしなないで / Mellow Youth / ステレオガール / メメタァ / コールスロー / 北和真 / 柳光絵★100点ねえさん / 熊本エミ(KARASTA)