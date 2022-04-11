浜崎あゆみのアニバーサリーライブ「ayumi hamasaki ASIA TOUR ～24th Anniversary special @PIA ARENA MM～」が4月6日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催された。
1998年4月8日にシングル「poker face」でデビューし、今年で24周年を迎えた浜崎。本公演で彼女はデビュー曲から、4月22日に配信リリースされる新曲「Nonfiction」まで熱唱し、24年の歴史をファンとともに振り返った。アンコールでは浜崎がスケバン風の衣装をまとい、3月30日に発売された氣志團のトリビュートアルバム「All Night Carnival」に収録された、浜崎バージョンの「One Night Carnival」をライブ初披露。曲の途中で氣志團がサプライズ登場し、熱いコラボレーションを繰り広げた。
本公演の模様はライブDVD / Blu-rayとして7月1日にリリースされる。また今秋には浜崎にとって約6年ぶりとなるフルアルバムが発売されることも決定した。
なお浜崎は1月に兵庫・ワールド記念ホールで開催予定だったものの新型コロナウイルスの影響で延期されたツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2021-2022 A ～23rd Monster～」の振替公演を4月23、24日に行う。
浜崎あゆみ「ayumi hamasaki ASIA TOUR ～24th Anniversary special @PIA ARENA MM～」収録内容
00. Prologue
01. A Song for ××
02. Microphone
03. taskinst
04. 1 LOVE
05. (don't) Leave me alone
06. Trickstar
07. WONDERLAND
08. Party Queen
09. Depend on you
10. HONEY
11. HOPE or PAIN
12. GREEN
13. SCAR
14. Present
15. poker face
16. ayu-mi-x Mega-Mix 2022
17. メドレー（too late / from your letter / Hana）
18. Free & Easy
19. ourselves
20. Nonfiction
21. One Night Carnival
22. Boys & Girls
23. Who…
TeamAyu / mu-moショップ限定盤「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2021-2022 A ～23rd Monster～ 」
00. Opening
01. Rule
02. Dreamed a Dream
03. Startin'
04. Fremder
05. Depend on you
06. Beautiful Fighters
07. ayu-mi-x Mega-Mix 2021
08. Secret
09. Last minute
10. POWDER SNOW
11. Chilling, Warning, Dancing
12. WE WISH
13. SIGNAL
14. RAINBOW
15. 春よ、来い
16. theme of a-nation'03
17. how beautiful you are
18. LOVE ～Destiny～
19. JEWEL
20. メドレー（SURREAL / evolution / AUDIENCE / Trauma）
21. MY ALL
22. 23rd Monster
ayumi hamasaki ASIA TOUR 2021-2022 A ～23rd Monster～
2022年4月23日（土）兵庫県 ワールド記念ホール
2022年4月24日（日）兵庫県 ワールド記念ホール