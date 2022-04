浜崎あゆみのアニバーサリーライブ「ayumi hamasaki ASIA TOUR ~24th Anniversary special @PIA ARENA MM~」が4月6日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催された。

1998年4月8日にシングル「poker face」でデビューし、今年で24周年を迎えた浜崎。本公演で彼女はデビュー曲から、4月22日に配信リリースされる新曲「Nonfiction」まで熱唱し、24年の歴史をファンとともに振り返った。アンコールでは浜崎がスケバン風の衣装をまとい、3月30日に発売された氣志團のトリビュートアルバム「All Night Carnival」に収録された、浜崎バージョンの「One Night Carnival」をライブ初披露。曲の途中で氣志團がサプライズ登場し、熱いコラボレーションを繰り広げた。

本公演の模様はライブDVD / Blu-rayとして7月1日にリリースされる。また今秋には浜崎にとって約6年ぶりとなるフルアルバムが発売されることも決定した。

なお浜崎は1月に兵庫・ワールド記念ホールで開催予定だったものの新型コロナウイルスの影響で延期されたツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2021-2022 A ~23rd Monster~」の振替公演を4月23、24日に行う。

浜崎あゆみ 「ayumi hamasaki ASIA TOUR ~24th Anniversary special @PIA ARENA MM~」収録内容

00. Prologue

01. A Song for ××

02. Microphone

03. taskinst

04. 1 LOVE

05. (don't) Leave me alone

06. Trickstar

07. WONDERLAND

08. Party Queen

09. Depend on you

10. HONEY

11. HOPE or PAIN

12. GREEN

13. SCAR

14. Present

15. poker face

16. ayu-mi-x Mega-Mix 2022

17. メドレー(too late / from your letter / Hana)

18. Free & Easy

19. ourselves

20. Nonfiction

21. One Night Carnival

22. Boys & Girls

23. Who…

TeamAyu / mu-moショップ限定盤「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2021-2022 A ~23rd Monster~ 」

00. Opening

01. Rule

02. Dreamed a Dream

03. Startin'

04. Fremder

05. Depend on you

06. Beautiful Fighters

07. ayu-mi-x Mega-Mix 2021

08. Secret

09. Last minute

10. POWDER SNOW

11. Chilling, Warning, Dancing

12. WE WISH

13. SIGNAL

14. RAINBOW

15. 春よ、来い

16. theme of a-nation'03

17. how beautiful you are

18. LOVE ~Destiny~

19. JEWEL

20. メドレー(SURREAL / evolution / AUDIENCE / Trauma)

21. MY ALL

22. 23rd Monster

ayumi hamasaki ASIA TOUR 2021-2022 A ~23rd Monster~

2022年4月23日(土)兵庫県 ワールド記念ホール

2022年4月24日(日)兵庫県 ワールド記念ホール