ELAIZAの『失楽園』がCD発売、Zepp Divercityにてツアー追加公演開催

ELAIZAが、2022年6月22日に初CD『失楽園DELUXE version』をリリース。発売日に東京・Zepp Divercityにてコンサートを開催する。
アルバム『失楽園 DELUXE version』には、ELAIZAの世界観が凝縮されたオルタナティブなポップスが収録されている。タイトル『失楽園』は旧約聖書『創世記』第3章の挿話がモチーフになった。困難が降りかかる時代に適応し個を見つめ、未来への希望と今の喪失を描いた11編からなる抒情詩となっている。
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＜リリース情報＞
アルバム『失楽園DELUXE version』
発売日：2022年6月22日（水）
■初回限定盤
品番：UPCH-7611
価格：6600円（税込）
・Disc1CD：13曲収録予定（CDのみリミックス2曲追加）
・Disc 2 Blu-ray：『失楽園 rev.2 1st ShowCase LIVE "Paradise Lost”
@EX THEATER 20211225』
・Disc3 CD：『失楽園 rev.3 LIVE at Billboard』
■通常盤
品番：UPCH-2241
価格：3300円（税込）
・CD 13曲収録予定（CDのみリミックス2曲追加）
▼FC限定盤
品番：PROJ-1917
価格：9900円（税込）
・Disc1 CD：13曲収録予定（CDのみリミックス2曲追加）
・Disc2 Blu-ray：『失楽園 rev.2 1st ShowCase LIVE "Paradise Lost”
@EX THEATER 20211225』
・Disc3 CD：『失楽園 rev.3 LIVE at Billboard』
・封入特典 ①ELAIZA直筆イラストPOST CARD ”ビルボードおじさん”
②12/25 1st ShowCase LIVE PhotoBook（B5サイズ32ページオールフルカラー）
※ファンクラブ会員のみ購入可
=収録曲（全形態共通）=
1. AYAYAY
2. Close to you
3. etude
4. 夢街
5. Fall
6. insomnia
7. Antique
8. 愛だの恋だの
9. Oh, Pretty Woman
10. Paradise Lost
11. 惑星
＋リミックス2曲追加収録予定
＜ライブ情報＞
2022年6月22日（水）東京・Zepp DiverCity
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ELAIZA OFFICIAL SITE & FANCLUB：https://ikedaelaiza.jp/