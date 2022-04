◆ OPSは驚異の1.288

カブス・鈴木誠也の勢いが止まらない。

現地時間10日(日本時間11日)、本拠地で行われたブリュワーズ戦に「5番・右翼」で先発出場すると、第1打席でメジャー1号となる先制3ラン。チームは逆転負けを喫したが、2試合続けて3打点を叩き出すなど、最高のスタートを切っている。

見せ場はいきなりやってきた。

初回、二死ながら一・二塁のチャンスで巡ってきた第1打席。フレディ・ペラルタと対峙すると、3ボール・1ストライクから甘く入ってきたスライダーを強振。打った瞬間に本拠地の観客は総立ち。記念すべきメジャー第1号を左中間スタンドに叩き込んだ。

第2打席は四球、その後は2打席凡退に終わったものの、ブリュワーズとの開幕3連戦はきっちりと“一日一本”を継続し、この2戦連続で1試合3打点をマーク。打点6はリーグ2位タイという好成績である。

8打数3安打で打率は.375。四球も3試合で4つ選んでおり、出塁率は.538とNPB時代に見せていた選球眼も健在。OPSも1.288という驚異的な数字となっており、ロケットスタートを決めたと言っていいだろう。

次戦は1日空けてパイレーツとの2連戦。“侍ジャパンの4番”を経てメジャーに渡ったという共通項を持つ筒香嘉智との競演にも期待がかかる。

【動画】本拠地ファンが熱狂!鈴木誠也のメジャー第1号

Seiya Suzuki has landed.

His first @MLB home run has not. pic.twitter.com/J1JxctAWj0— Chicago Cubs (@Cubs) April 10, 2022