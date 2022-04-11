サードウェーブは、2022年4月23日の「ドスパラ富山本郷店」の新規オープン時のキャンペーン情報を発表した。

キャンペーンでは、2022年4月23日オープンから同4月24日閉店までの期間、ドスパラ富山本郷店の店頭で購入、注文すると、購入金額の10％を期間限定ドスパラポイントで還元。購入時にドスパラの会員カード、もしくはドスパラアプリでの会員番号の提示が必要だ。

また、Twitterではプレゼントキャンペーンも実施中。ドスパラ公式Twitterとドスパラ富山本郷店Twitterをフォローし、該当ツイートをリツイートすると、ゲーミングPC「GALLERIA」のノートPCを抽選で1名にプレゼントする。