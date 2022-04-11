サードウェーブは、2022年4月23日の「ドスパラ富山本郷店」の新規オープン時のキャンペーン情報を発表した。
キャンペーンでは、2022年4月23日オープンから同4月24日閉店までの期間、ドスパラ富山本郷店の店頭で購入、注文すると、購入金額の10％を期間限定ドスパラポイントで還元。購入時にドスパラの会員カード、もしくはドスパラアプリでの会員番号の提示が必要だ。
また、Twitterではプレゼントキャンペーンも実施中。ドスパラ公式Twitterとドスパラ富山本郷店Twitterをフォローし、該当ツイートをリツイートすると、ゲーミングPC「GALLERIA」のノートPCを抽選で1名にプレゼントする。
／— ドスパラ【公式】 (@dospara_web) April 5, 2022
🎊4/23(土)パソコン専門店 #ドスパラ富山本郷店OPEN 記念🎊
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大人気ゲーミングノートPCを抽選で1名様にプレゼント🎁
ご応募は✨@dospara_webと@dospara_toyamaをフォロー＆RT 4/22(金)迄📅
新店舗情報【県道43号大町交差点より、東へ約900m】👇https://t.co/GggOhFMuQH