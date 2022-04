3月30日にNHK BS8Kで放送された『This is JO1~Go to the Dream~』が、総合テレビで5月5日(25:35~26:35)に放送されることが決定した。

JO1

デビュー3年目を迎えたJO1の魅力をあらゆる角度から詰め込んだ同番組。中でも、JO1が挑んだ新たなプロジェクトは放送後大きな話題になった。その内容は、JO1のテーマソングであり、また聴く人たちへの応援歌、つまり“アンセム”を自分たちの手でプロデュースしようというもの。11人それぞれが夢を追いオーディションを勝ち抜き今があるという経験から、「夢を追い求める人」の後押しをしたいという思いを込めて楽曲作りのプロジェクトがスタートした。

このJO1の思いに、世界で活躍するアーティスト・Stray Kidsが応え、メロディーを提供してくれることに。JO1にStray KidsからのメッセージにのVTRが届くとメンバーは大興奮。メロディーをもとに、作詞、振付、メイク、衣装の方向性を話し合った。

作詞は全員で担当し、振り付けはダンスリーダーの川尻蓮、メイクの演出は大平祥生、衣装は佐藤景瑚がそれぞれメインに担当。曲のタイトルは「YOLO-konde」(ヨロコンデ)。「You Only Live Once」=人生一度きりという意味の「YOLO」が入り、JO1全員の思いがこもった楽曲となった。

自分たちで考えたメイクと衣装と、サーカスのようなステージと炎の演出。今回その全貌が総合テレビの放送で明らかに。

総合テレビの放送のほか、NHK+(プラス)で同時配信と見逃し配信を実施。そして、NHKワールドプレミアムでも後日放送予定。

(C)NHK