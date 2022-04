古舘春一原作によるアニメ「ハイキュー!!」とゲーム「モンスターハンターライズ」のコラボカフェが、4月15日から5月19日までカプコンカフェのイオンレイクタウン店と池袋店で実施される。

メインビジュアルでは「ハイキュー!!」のメインキャラクターたちが、「モンスターハンターライズ」のハンター装備を身に纏って登場。会場では、「日向の卵運搬クエストオムライスプレート」「黒尾の真っ赤なブリゲイド装備ドリンク」「オトモアイルーと孤爪のハニートースト」「侑と氷牙竜ベリオロス冷製パスタ」といった、同ビジュアルをもとにしたコラボメニューが提供される。

特典として、カプコンカフェで食事をした人にはオリジナルランチョンマットを、オリジナルドリンクを注文した人にはコースターをプレゼントする。さらにカフェメニューで税込3000円利用するごとに、ブロマイド風ポストカードを1枚進呈。そのほか、会場ではクリアファイルやアクリルスタンドキーホルダーなどのコラボグッズも販売される。

アニメ「ハイキュー!!」×「モンスターハンターライズ」×カプコンカフェ

期間:2022年4月15日(金)~5月19日(木)

場所:カプコンカフェ イオンレイクタウン店、カプコンカフェ 池袋店

(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS (c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.