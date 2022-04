明治安田生命J1リーグ第8節が9日と10日に行われた。

唯一9日に行われた試合では、2位の川崎フロンターレと3位の柏レイソルが対戦。川崎Fが前半終了間際に生まれたレアンドロ・ダミアンの先制点を守り切り、1-0で勝利した。

前節終了時点で首位だった鹿島アントラーズは、横浜F・マリノスと対戦。鹿島は前半のチャンスを生かしきれずにスコアレスで折り返すと、後半途中からは横浜FMが一方的に押し込む展開に。終盤に3失点を喫した鹿島は0-3の完敗となり、連勝は「5」で止まった。

ミゲル・アンヘル・ロティーナ新監督を招へいしたヴィッセル神戸は、同監督の古巣セレッソ大阪と対戦。前半にC大阪のリードを許した神戸は得点を奪うことができず、0-1で敗戦。開幕10戦未勝利となった。

北海道コンサドーレ札幌は名古屋グランパスに2-0で勝利し、待望の今季初白星。ついにJ1通算100勝を達成した。一方、湘南ベルマーレはジュビロ磐田とスコアレスドローに終わり、いまだ勝利を挙げることができていない。

サンフレッチェ広島は試合終了間際に柴﨑晃誠が値千金の決勝ゴールを挙げ、アビスパ福岡を1-0で撃破。広島は3シーズンぶりとなるリーグ戦3連勝を達成した。

前節までわずか2失点で唯一の無敗だったサガン鳥栖は、開始14分で2失点を喫するなど、京都サンガF.C.に1-3で敗戦。ついに今季初黒星となった。なお、同試合で2点を挙げた京都のピーター・ウタカは、今季6点目で得点ランクトップに浮上した。

ガンバ大阪をホームに迎えた清水エスパルスは、57分にオ・セフンの加入後初ゴールで先制する。しかし、後半アディショナルタイム7分に追いつかれ、1-1のドローに終わった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼4月9日(土)

川崎フロンターレ 1-0 柏レイソル

▼4月10日(日)

清水エスパルス 1-1 ガンバ大阪

FC東京 0-0 浦和レッズ

サンフレッチェ広島 1-0 アビスパ福岡

ヴィッセル神戸 0-1 セレッソ大阪

鹿島アントラーズ 0-3 横浜F・マリノス

湘南ベルマーレ 0-0 ジュビロ磐田

名古屋グランパス 0-2 北海道コンサドーレ札幌

京都サンガF.C. 3-1 サガン鳥栖

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 川崎F(20/+3)

2位 横浜FM(18/+6)

3位 鹿島(18/+3)

4位 柏(16/+6)

5位 FC東京(13/+3)

6位 C大阪(12/+4)

7位 京都(12/+1)

8位 広島(12/+1)

9位 鳥栖(11/+4)

10位 浦和(10/+1)

11位 G大阪(10/0)

12位 札幌(9/-3)

13位 名古屋(8/-2)

14位 福岡(7/-2)

15位 磐田(7/-3)

16位 清水(7/-4)

17位 神戸(4/-11)

18位 湘南(3/-7)

◆■次節の対戦カード

▼2月23日(水)

横浜FM 4-2 川崎F

浦和 2-2 神戸

▼4月16日(土)

13:00 札幌 vs FC東京

▼4月17日(日)

14:00 G大阪 vs 湘南

15:00 鹿島 vs 名古屋

15:00 鳥栖 vs 清水

16:00 磐田 vs 広島

17:00 福岡 vs C大阪

19:00 柏 vs 京都