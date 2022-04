明治安田生命J2リーグ第9節が9日と10日に行われた。

首位の横浜FCは敵地でジェフユナイテッド千葉と対戦。43分に小川 航基の4試合連続となる今季8点目で先制したものの、土壇場で追いつかれ、1-1のドローに終わった。横浜FCは連勝が3で止まったものの、開幕からの無敗は維持している。

2位東京ヴェルディはロアッソ熊本と対戦。東京Vは29分に先制すると、36分に追いつかれ、56分に熊本の逆転を許す。東京Vは76分に追いついたものの、85分に勝ち越し点を奪われ、2-3で敗れた。東京Vは今季初黒星を喫し、熊本は4試合ぶりの白星で今季3勝目となった。

3位FC町田ゼルビアはV・ファーレン長崎に0-1で敗れ、4試合ぶりの黒星で今季2敗目を喫した。ベガルタ仙台とアルビレックス新潟は連勝を収め、東京V、町田との勝ち点差を縮めている。

大宮アルディージャはヴァンフォーレ甲府に1-3の逆転負けを喫し、3連敗で開幕9戦未勝利となった。甲府は6試合ぶりの白星で今季2勝目となった。

モンテディオ山形はブラウブリッツ秋田と対戦。2-1のリードで迎えた75分に秋田が退場者を出すと、数的有利となった山形は3点を加えて5-1で勝利した。山形は第2節以来の白星で今季2勝目、秋田は4試合ぶりの黒星となった。

大分トリニータと徳島ヴォルティスの降格組同士の対決は、長沢駿の決勝点で大分が制した。大分は今季3勝目、徳島は今季初黒星となった。

ザスパクサツ群馬は89分に生まれた平松宗の決勝点でいわてグルージャ盛岡を撃破。群馬は今季初の連勝、岩手は今季初の連敗となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼4月9日(土)

いわてグルージャ盛岡 0-1 ザスパクサツ群馬

大宮アルディージャ 1-3 ヴァンフォーレ甲府

V・ファーレン長崎 1-0 FC町田ゼルビア

東京ヴェルディ 2-3 ロアッソ熊本

FC琉球 3-3 ファジアーノ岡山

▼4月10日(日)

ベガルタ仙台 2-1 レノファ山口FC

モンテディオ山形 5-1 ブラウブリッツ秋田

ジェフユナイテッド千葉 1-1 横浜FC

アルビレックス新潟 2-0 栃木SC

ツエーゲン金沢 1-1 水戸ホーリーホック

大分トリニータ 1-0 徳島ヴォルティス

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FC(23/+8)

2位 東京V(18/+8)

3位 町田(17/+8)

4位 仙台(17/+2)

5位 新潟(15/+4)

6位 群馬(14/+1)

7位 岡山(13/+2)

8位 金沢(13/+2)

9位 大分(12/+1)

10位 千葉(12/0)

11位 熊本(12/-2)

12位 山口(11/+1)

13位 長崎(11/0)

14位 秋田(11/-4)

15位 岩手(11/-4)

16位 栃木(11/-5)

17位 徳島(10/+1)

18位 山形(9/-1)

19位 甲府(9/-4)

20位 水戸(8/-2)

21位 琉球(5/-10)

22位 大宮(3/-10)

◆■次節の対戦カード

▼4月16日(土)

13:00 岩手 vs 大分

14:00 大宮 vs 千葉

14:00 金沢 vs 甲府

17:00 琉球 vs 群馬

▼4月10日(日)

13:00 秋田 vs 長崎

14:00 水戸 vs 徳島

14:00 栃木 vs 熊本

14:00 町田 vs 山形

14:00 横浜FC vs 仙台

14:00 岡山 vs 新潟

14:00 山口 vs 東京V