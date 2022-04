『D4DJ』プロジェクトより「D4DJプロジェクト発表会 ~アニメもゲームも〇〇も?!~」が開催された。

まず、『D4DJ』プロジェクトアニメ二期『D4DJ All Mix』が2023年冬に放送されることが発表された。ストーリーにはLyrical Lilyを含む全6ユニットが登場するとのこと。

また、5月28・29日に富士急ハイランド・コニファーフォレストにて開催するライブ「D4DJ D4 FES. LIVE -ALL IN-」にScarlet CanaryとLynx Eyesの2ユニットが合同ユニット「Call of Artemis」として参戦することが決定。

そして、4月25日に『グルミク』が1.5周年を迎えることを記念して、4月22日20:30より「グルミク1.5周年記念生放送」をYouTube「D4DJチャンネル」にて生配信することが発表された。さらに、レジェンドユニット「Call of Artemis(コールオブアルテミス)」が『グルミク』メンバーとして登場する。

