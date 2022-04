『ハリー・ポッター』こだわりのスカジャンでお出かけ！

丸眞から発売している『ハリー・ポッター』スカジャンが、ヴィレヴァンオンラインでも発売開始となった。

J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説『ハリー・ポッター』シリーズ。本作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が製作され、大ヒットシリーズとなった。

本シリーズは世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている。

そんな本作より、色々なモチーフを使用したスカジャンが登場!

ラインナップは、「グリフィンドール」や「スリザリン」の寮をイメージしたデザインから、あのスポーツ「クィディッチ」、さらに「ディメンター」まで!

細かい部分までこだわった、豪華な刺繍のアイテムとなっている。

また、ハリーが11歳の誕生日にハグリットからもらったバースデーケーキがデザインされたトートバックも取り扱い中!

本商品は現在予約受付中、2022年4月中旬~下旬発送予定。スカジャンを羽織り、トートバックを持って出かけよう!

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)