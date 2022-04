CLAMP原作によるTVアニメ「カードキャプターさくら」より、作品をイメージしたコラボインテリアがムービックのライフスタイルブランド・UselessUselaboratoryより発売される。

ラインナップされたのは、テーブルランプ、フラワードーム、ジュエリーボックス、グラスセット。テーブルランプは「クリアカード編」のバトルコスチュームをイメージし、フラワードームはさくらをイメージしたピンク色の花を中心に、空色とゴールドを差し色として加え、作品の“ふわふわキラキラ感”を表現した。

またジュエリーボックスは、さくらが勇気を出したいときに自身に言い聞かせる言葉「絶対だいじょうぶだよ!」を英訳した「I'm sure I'll be all right!」という言葉がゴールドで箔押しされ、グラスセットは「夢の鍵」「星の鍵」「封印の鍵」が赤いラインストーンとゴールドのラインでデザインされた。

UselessUselaboratoryのオンラインショップでは、4月27日23時59分まで予約を受付中。商品は8月下旬に届けられる予定だ。

(c)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK