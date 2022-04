「ラジオを始めてプラスになったことは？」リスナーの質問にSCANDALメンバーの回答は？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月4日(月)の配信は、新年度を迎えたということで、改めて番組紹介をおこないました!HARUNA:4月になりました! ということで、改めて番組の説明をさせていただけたらと思います。番組名の「Catch up」とは、英語で「最近どう?」という意味です。私たち4人とお聴きの皆さんで、フランクに、自由に、楽しく盛り上げていくレギュラープログラムです! ……あれ!? (台本に)“それぞれ、番組のアピールを!”って書いてあるよ!?一同:え!TOMOMI:えっと……明治のお菓子をいっぱいいただきながら収録しています。MAMI:たまにTOKYO FMさんで生放送をして、リスナーの皆さんと電話で話したりします。RINA:音楽活動以外のメンバーのキャラクターが良い感じで出ているかな。TOMOMI:オリジナルグッズもたくさんあります!HARUNA:それは大事! そうなんですよ、すぐにプレゼントするのを忘れちゃう(笑)。TOMOMI:ステッカー、ピック、あとは年に1回(リスナープレゼントとして)出るか出ないかという「アポロポーチ」がありますね。HARUNA:この番組のレアグッズだね。MAMI:アポロの形をしている素晴らしい出来栄えのポーチです。RINA:ほんまにめちゃめちゃかわいい!HARUNA:番組のためだけに作った正真正銘のオリジナルグッズですからね。TOMOMI:「Meltykiss(メルティーキッス)」9粒を入れることのできる大きさ……だったかな?HARUNA:これらのアイテムをメールが読まれた方にプレゼントしています!TOMOMI:あと、コーナーだけのステッカーもあるやん?HARUNA:そうだ! あらゆる物事の境界線を話し合う「境界線協会」のステッカーね。良いデザインのステッカーです。ほかにも素敵なコーナーがたくさんあります!皆さんの地元の方言を紹介してもらう「やっぱ方言好きやねん」、世界のリスナーからのメールを紹介しながら、お国のクイズを出す「なるほど!ザ・キャッチアップ」、恋愛相談、人生相談など、あらゆる相談に私たちが答える「コンサルスキャンダル」……まだまだたくさんあったような気がする(笑)。とにかく、これからも皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思います!さて、メールを紹介しましょう。<リスナーからのメール RN.シロクマさん>「SCANDALの皆さん、こんばんは。毎週月曜日の更新を楽しみに、憂鬱な週始めの仕事を乗り切っています。僕は昔からラジオを聴くのが趣味で、最近になって、ラジオにメッセージを送るようにもなりました。それで、メールを送るようになってから1つ発見があったので、今回投稿しました。僕は昔から、何かに失敗するとすぐには立ち直れず、必要以上に後悔して気持ちが沈みがちになるタイプでした。しかし、ラジオにメッセージを送るようになってからは、失敗しても反省はしますが、前みたいに長く引きずることはなくなり、どうにかこの失敗をラジオに投稿するネタだったり、笑い話にできないかとプラス思考に考える自分がいることに気がつきました。そんな心情の変化に気がついたとき、最初はステッカーなどの景品目当てでやり始めた投稿でしたが、景品以外にも自分にとってかなりプラスに作用しているなと感じ、より一層ラジオが好きになりました。皆さんは、ラジオをやっているなかで、自分にとってプラスに作用していると感じることはありますか?」HARUNA:素晴らしい!RINA:素敵!MAMI:いいラジオの聴き方ですね〜。TOMOMI:自分が思っていることを改めて話すことで、自分のことをよく知ることができる、っていう瞬間はいっぱいあるかな。MAMI:あるよね。RINA:自分で自分を整理できるよね。HARUNA:私は「Catch up」を始めてから、しゃべることに対する苦手意識がなくなったかも。これは本当にそう思う。だから“言葉にする”って大事なことなんだよね。リスナーの皆さんも“Catch up=最近どう?”っていうぐらい気楽な感じで、いろいろなことをメールで自由に送ってきてください!TOMOMI:メール(の内容)からコーナーができることも多いもんね。HARUNA:そうなんですよ。それぞれのコーナーは、(最初から)特に決まっていたわけじゃないからね。リスナーと私たちで盛り上がったことがコーナー化しているんだよ。RINA:最高やん!* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056