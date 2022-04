「スケートボード」の魅力は？ 東京五輪 金メダリスト・四十住さくら、スケボーを通じて伝えたいこと

恵俊彰がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの新番組「東京海上日動 Side By Side」(毎週土曜15:30~15:55)。毎週さまざまなゲストを招き、ゲストが育んできた出会い、言葉、音楽などを通じて、“いつも身近にある存在”について語ってもらいます。4月9日(土)放送ゲストは、先週に引き続き「東京2020オリンピック」スケートボード女子パーク種目・金メダリストの四十住さくら(よそずみ・さくら)さん。スケートボードの魅力や、4月22日(金)から開催される世界最大のアクションスポーツの国際競技会「X Games Chiba 2022 Presented by Yogibo」への意気込みなどを語ってくれました。四十住さんは兄の影響で小学6年生からスケートボード競技を開始。2016年の「AJSA全日本アマチュア・スケートボード選手権 レディース部門(ストリート)」で優勝後、活躍のフィールドは海外まで拡大。多くの国際大会で実績を残し、「東京2020オリンピック」スケートボード女子パークで見事金メダルを獲得しました。前回の放送で、「いつも身近にある存在」を「家族」と「リスザルのうめ吉」と答えた四十住さんは、3つ目に「スケートボード」とコメント。番組収録前におこなった事前アンケートには「スケートボードは、私を表現するすべて」と書かれていました。恵からスケートボードの魅力を聞かれた四十住さんは「ゴールがないところかな」と答えます。「1つのことを極めるタイプ」だと話す四十住さんは、技のクオリティを上げる日々を過ごしていると伝えました。また、試合中の心境について「“戦っている”というより、“滑りを見てもらう”って感じでやっています」と話していました。そんな四十住さんは、4月22日(金)~24日(日)にZOZOマリンスタジアム(千葉市)で開催される世界最大のアクションスポーツの国際競技会「X Games Chiba 2022 Presented by Yogibo」に出場します。母・清美さんの誕生日が開催期間中に迎えることを明かし、「金メダルを獲れるように頑張ります」と熱意を見せました。番組の最後に、恵は「スケートボードを通じてみんなに伝えたいことは何ですか?」と質問を投げかけると、四十住さんは「好きなこと、自分がやりたいことを見つけてほしい」と、応援してくれている人たちに向けてメッセージを送りました。番組では他にも、スケートボードにおけるプロの定義や、パークとストリート種目の違い、晴れ着姿でスケートボードを滑った感想などについても語ってくれました。ぜひ、radikoタイムフリーでチェックしてみてください!<番組概要>番組名:東京海上日動 Side By Side放送日時:毎週土曜日15:30~15:55パーソナリティ:恵俊彰番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/sbs/