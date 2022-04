木村拓哉、湘南乃風は「バランス感覚が非常に取れているチーム」RED RICEとのラジオ対談を振り返る

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。4月3日(日)の放送では、リスナーから寄せられた、これまでのゲストトークの感想を紹介しました。<リスナーからのメッセージ>3月のマンスリーゲスト、湘南乃風RED RICEさんとのトークセッション。笑いながらも熱い部分もあり刺激を受けました。RED RICEさんが地元・藤沢(神奈川県)の先輩の影響で音楽を始めたと聞き、湘南乃風の曲もRED RICEさんのソロ曲も好きなので、RED RICEさんがミュージシャンになってくれて、素敵な曲に出会えて本当に良かったと思いました。これからも、いろんな方とのトークセッションを楽しみにしています!(39歳 男性)RED RICEさんとは、プライベートで一緒にゴルフを楽しむ仲。ラジオでは木村が、RED RICEさんを本名の「匠(たくみ)」と呼ぶなど、和気あいあいとしたトークを展開しました。あらためて収録を振り返り「匠が、地元の先輩・MOOMINさんの影響で音楽を始めたことや、『湘南乃風』っていうチームではあるんだけど、各々がやりたいことを本当に自由にできていて、集まるときはフッと集ってバランス感覚が非常に取れているチームなんだなぁっていうのが印象深かった」と語ります。ちなみに、RED RICEさんも木村のライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」を観に来てくれたそうで、「『いや~、今日行きましたよ!』っていう感想メールが僕の携帯に届いて、『来てくれてありがとね』って返信したんですけど」とやり取りを明かしつつ、「たくさんの方が(ライブへ)足を運んでくれたみたいで、感謝しております。ありがとうございました!」と感謝の言葉を口にしました。次回4月10日(日)の放送は、4月14日(木)スタートの新ドラマ「未来への10カウント」(テレビ朝日系)で共演する女優・満島ひかりさんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/