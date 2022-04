4月15日からのハッピーセットはトミカ！ サンリオは大賞追加投票も

2022年4月15日から、マクドナルドにハッピーセット「トミカ」が登場。同時展開のハッピーセット「サンリオキャラクターズ」では、サンリオキャラクター大賞に追加投票できる「あいことばさがし」も楽しめる。

トミカはタカラトミーの展開するミニカー。ミニカーでは国内ナンバー1のシェアを誇り、日本におけるダイキャストミニカーの代名詞となっている。

ハッピーセットのトミカはプラスチック製で本家トミカより一~二回りほど大きい。毎年恒例になっており、昨年も4月頃に登場している。

ハッピーセット「トミカ」の魅力の1つは、ラインナップにマクドナルド関連のアイテムが含まれていることである。今年は「マクドナルド レストラン & いすゞ エルフ 車両運搬車」。荷台には紙製のハッピーセットボックスを乗せることができる。

マクドナルドは世界的にハッピーセットのおもちゃのプラスチック使用率を下げていくと発表しているが、今回の紙使用は非常に適材適所と言えるものだろう。

マクドナルドでは今回のテーマを「図形や空間の認識、人や社会との関わり」としている。

カラフルなミニカー、セットの建物パーツや道路パーツで広がる遊びは、子供の想像力を育てることだろう。なお建物パーツ&道路パーツは連結も可能だ。

同時展開はハッピーセット「サンリオキャラクターズ」。こちらのテーマは「言語、図形や空間の認識、自然科学」。ABCカードで英単語を学ぶ、水を掛けて紙の花を開かせるなど、学習要素の強いおもちゃになっている。

またハッピーセット「サンリオキャラクターズ」の取扱説明書には、2022年4月8日から投票が始まった『2022年サンリオキャラクター大賞』への追加投票ができる「あいことさがし」の「あいことば」も記載されている。推しキャラにより多くの票を送りたいサンリオファンにとってはまたとないチャンスだろう。

ハッピーセット「トミカ」とハッピーセット「サンリオキャラクターズ」は、2022年4月15日(金)から4月28日(木)までは第1弾各4種、4月29日(金)から5月12日(木)まではひみつのおもちゃ各1種を含む各5種が登場。5月13日(金)からは第1弾+第2弾の各9種がもらえるようになる。

なお、どれがもらえるかはお楽しみである。

