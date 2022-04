スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて「ULTRAMAN」コラボイベントと「SSSS.GRIDMAN」コラボイベントの復刻開催が開催されている。

「ULTRAMAN」コラボイベントは、「SYMPHOGEAR × ULTRAMAN【弾ける光と正義の賛歌】」の復刻開催期間内に、オリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストでは、アイテム「流星バッジ」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、セブン型ギアの★5シンフォギアカード「暁切歌【絶斬・a遺SゥrAッ愚ぁー】」や、★4メモリアカード「わたしたち科特隊?」などと交換することができる。開催期間は4月22日13:59まで。また、「ULTRAMANコラボイベント」限定!「マリア・カデンツァヴナ・イヴ【SPACIUM†GRID BEAM】ガチャ」が開催中。

そして、「SSSS.GRIDMAN」コラボイベントが開催。「夢を唄う英雄」の復刻開催期間内に、オリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストでは、アイテム「ビー玉」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、グリッドマンギアの★5シンフォギアカード「立花響【我流・グリッドビーム】」や★4メモリアカード「緊急オペレーション」などと交換することができる。

(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会2 C2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会 (C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ

(C)Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.