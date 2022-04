INIライブ配信、ONE N' ONLY特別番組＆動画配信、大谷亮平＆谷山紀章による犯罪ドキュメンタリーのトークセッション！「TOKYO FM動画WEEK」【4月17日（日）～20日（水）】

TOKYO FMでは4月17日(日)~20日(水)、ラジオ番組の放送と動画の連動した「TOKYO FM動画WEEK」を実施します。INIレギュラーラジオ番組「From INI」初のイベント、オンラインライブ「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」(出演:INI、KEN THE 390、BE:FIRST)や、ONE N’ ONLYの特別番組×動画配信、大谷亮平&谷山紀章による犯罪ドキュメンタリー番組「トゥルークライム アメリカ殺人鬼ファイル」のトークイベントを生放送×動画生配信します。さらに、平日ワイド番組間の掛け合いパートをTwitter Live動画配信!■配信日時:4月17日(日)17:00~19:00(予定)※イベントの一部を4月22日(金)19:00~21:00の特別番組(TOKYO FM/JFN全国38局ネット)でオンエア■出演:INI、KEN THE 390、BE:FIRST■チケット:2,800円(税込/見逃し配信付)■一般販売期間:4月2日(土)10:00~4月24日(月)12:00■特設サイト:https://www.tfm.co.jp/earthday/2022/ボーカルTETTA、REI、EIKU、ラップ&ダンサーHAYATO、KENSHIN、NAOYAからなる6人組ダンス&ボーカルユニットONE N’ ONLYが、毎週木曜日18時に「AuDee(オーディー)」で配信中の番組「ワンエンタイム」。今回は初のTOKYO FM地上波1時間特番&オンラインイベントに挑戦! ゲストに“歌い踊るセーラー服、青春日本代表”「新しい学校のリーダーズ」を招いて、ラジオ特番の公開収録の模様と、今回限りの特別映像をたっぷりお届けします!■放送:4月18日(月)20:00~20:55■配信日時:4月18日(月)20:00~21:45頃■出演:ONE N’ ONLY、他ゲスト■配信方法:ZAIKO■チケット:2,000円(税込/見逃し配信付)■販売期間:4月9日(金)12:00~4月24日 (日) 12:00■告知動画:https://www.youtube.com/watch?v=PBxTU-_7hjEアメリカの凶悪犯罪事件を取り上げ、犯罪者の生い立ちや当時の社会情勢など事件背景を掘り下げていく「AuDee(オーディー)」で配信中の犯罪ドキュメンタリー番組「トゥルークライム アメリカ殺人鬼ファイル」。同番組のトークイベントを生放送でお届けします。俳優・大谷亮平、声優・谷山紀章、解説を担当する小説家・平山夢明が、これまで取り上げた事件を振り返り、配信番組では紹介しきれなかった話題ほか知られざる制作秘話をお送りします。犯罪事件を下敷きにした映画や小説なども取り上げ、フィクションの知られざる制作過程や、番組をより楽しむための解説もお届けします。■放送日時:4月19日(火)20:00~20:55(※生放送)■配信日時:4月19日(火)OPEN19:00/START 20:00~21:30頃終了予定(※生配信)■出演:大谷亮平、谷山紀章、平山夢明■配信方法:LIVESHIP■チケット:1,980円(税込/見逃し配信付)■販売期間:4月8日(金)12:00〜4月26日(火)21:59■チケット販売サイト:https://liveship.tokyo/truecrime/TOKYO FMのワイド番組間の掛け合いを動画配信! スマートフォンの「定点」~「自撮り移動・自撮りコメント」で、パーソナリティ同士のトーク&リアルなラジオの生放送の裏側をTwitter LIVE動画で楽しんでいただけます(無料)。■放送&配信日時: 4月19日(火) /20日(水) 8時台~17時台■対象番組:平日全ワイド番組① 8:50頃~:ONE MORNING(ユージ・吉田明世)& Blue Ocean(住吉美紀)② 10:50頃~:Blue Ocean(住吉美紀)& ALL-TIME BEST(LOVE)③ 12:50頃~:ALL-TIME BEST(LOVE)& 山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(山崎怜奈)④ 14:45頃~:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(山崎怜奈)& THE TRAD(稲垣吾郎/ハマ・オカモト)⑤ 16:40頃~:THE TRAD(稲垣吾郎/ハマ・オカモト)& Skyrocket Company(マンボウやしろ)※番組と番組のブリッジ部分にて動画LIVE配信■配信方法:Twitter LIVE(※TOKYO FM公式Twitter:@tokyofm )「TOKYO FM動画WEEK」、どうぞお楽しみに!