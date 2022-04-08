YONA YONA WEEKENDERS、bonobos蔡忠浩とのコラボ曲リリックビデオ公開

YONA YONA WEEKENDERSが、bonobosのフロントマン・蔡忠浩を招いたコラボ新曲「夜行性 feat. 蔡忠浩（bonobos）」を2022年4月7日にリリース。併せてリリックビデオも公開された。

バンドのメジャーデビュー1周年となる4月7日（ヨナの日）に配信リリースされた新曲「夜行性 feat. 蔡忠浩（bonobos）」は、2021年結成20周年を迎えたbonobosのフロントマン・蔡忠浩を迎えたコラボレーション楽曲。磯野のメロウな歌声と蔡忠浩の温かく広がりのある歌声が重なり、”他愛もない”⽇々に明かりを灯すポップソングになっている。

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同時公開されたリリックビデオは、「ヨナヨナチェーン」という看板を掲げたコンビニで立ち読みをするメンバーや往来する様々な人々を飾り気のない視点で捉えた固定カメラシリーズの新作。今回フィーチャーしたbonobos・蔡忠浩とメンバーのやり取りも描かた。

また、同時発売された1stフルアルバム『YONA YONA WEEKENDERS』の限定盤LPは、バンドカラーのクリアオレンジバイナル仕様となっている。

＜リリース情報＞

YONA YONA WEEKENDERS

新シングル『夜行性 feat. 蔡忠浩（bonobos）』

配信日：2022年4月7日（木）

https://jvcmusic.lnk.to/yyw_yakosei

YONA YONA WEEKENDERS

1st フルアルバム『YONA YONA WEEKENDERS』（LP）

発売日：2022年4月7日（木）

品番：VIJL-60267

税込価格：4400円

仕様：１LP / カラー：クリアオレンジ※初回限定生産

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60267.html

=収録曲=

A1.思い出in the sky

A2.終電で帰ります

A3.Open your eyes

A4.リルバズ

A5.Good bye

B1.泡沫の夢

B2.いい夢

B3.Night Rider feat. 荒井岳史（the band apart）

B4.Tick Tack

B5.光の中

CD購入

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A026624/VICL-65586.html

ストリーミング＆ダウンロード

https://jvcmusic.lnk.to/YONA_YONA_WEEKENDERS

＜ライブ情報＞

YONA YONA WEEKENDERS presents「INGING TOKYO vol.02」

2022年4月15日（金）東京・Veats SHIBUYA

時間：OPEN 18:15 / START 19:00

出演：YONA YONA WEEKENDERS / bonobos

チケット一般発売中

https://eplus.jp/yyw0415/

YONA YONA WEEKENDERS 公式Website：https://www.yonayonaweekenders.com/