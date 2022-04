LiSA「グッズも持ってた!?」最近観た懐かしいアニメとは

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーの質問から、最近観た懐かしいアニメを紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」4月6日(水)放送分)僕は最近『ニセコイ:』という昔のアニメにハマっているのですが、LiSA先生が中学校のころにハマっていたアニメはありますか?(15歳男性)LiSA:はっ……!『ニセコイ:』と言えばだよ? LiSA先生、オープニングテーマ「Rally Go Round」を担当させてもらってますよ! いや~、それはそれは嬉しかったですよ~。私も「ニセコイ」大好きです。そして……ちょうど最近ね、昔のアニメ観てたの! 1994年ごろにやっていた『ママレード・ボーイ』というアニメがあるんですけど。子供のころに大好きで……それはでも、中学生とかじゃなくてもっと前に観ていたんですけど。恋愛もので、子供ながらにドキドキしていた思い出がありますよ(笑)。『ママレード・ボーイ』には、声を録音するロボットのおもちゃが出てくるの。ボイスメモが録れるんですけど、それがロボットの形をしていて、それでメッセージのやりとりをするの……! そのアニメを見返していて思い出したんだけど、私持っていた気がする! で、「これって私持ってたよね?」ってお母さんに聞いたら「そんなの持っとったっけ?」って言われました(笑)。お母さん覚えといて!この日の放送では、4月13日に発売されるライブBlue-ray&DVD「LiVE is Smile Always~unlasting shadow~ at Zepp Haneda(TOKYO)」の完全数量生産限定盤に入ってるライブCDから「蜜」を初オンエアしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/