アニメ「TIGER & BUNNY 2」より、ライアン・ゴールドスミスのキャラクター画像が公開された。

本日4月8日にNetflixにて配信開始された「TIGER & BUNNY 2」は、NEXTと呼ばれる特殊能力者がヒーローとして平和を守る都市を舞台にしたアニメ「TIGER & BUNNY」の新作。中村悠一演じるライアン・ゴールドスミス / ゴールデンライアンは、「劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-」に登場したキャラクターで、とある事件をきっかけにシュテルンビルト戻ってきた人物。「一定範囲内(半径30m程度)の重力を増幅させる」というNEXT能力を持ったヒーローだ。併せてゴールデンライアンを加えたヒーロー12人の画像と、第1話「A word to the wise is enough.(一を聞いて十を知る)」の場面カットも公開された。

なお「TIGER & BUNNY 2」を毎週1話ずつキャスト・スタッフとともに楽しむ番組「『TIGER & BUNNY 2』同時視聴会」が毎週土曜日21時にYouTubeのBN Picturesチャンネルで配信。初回のライブ配信され、平田広明と森田成一が出演する。

アニメ「TIGER & BUNNY 2」

2022年4月8日(金)16:00~Netflixにて全世界独占配信

スタッフ

監督:加瀬充子

シリーズ構成・脚本・ストーリーディレクター:西田征史

キャラクターデザイン・ヒーローデザイン:桂正和

企画・原作・制作:BN Pictures

キャスト

鏑木・T・虎徹(ワイルドタイガー):平田広明

バーナビー・ブルックス Jr.:森田成一

カリーナ・ライル(ブルーローズ):寿美菜子

ライアン・ゴールドスミス(ゴールデンライアン):中村悠一

アントニオ・ロペス(ロックバイソン):楠大典

キース・グッドマン(スカイハイ):井上剛

ホァン・パオリン(ドラゴンキッド):伊瀬茉莉也

イワン・カレリン(折紙サイクロン):岡本信彦

ネイサン・シーモア(ファイヤーエンブレム):津田健次郎

トーマス・トーラス(ヒーイズトーマス):島崎信長

仙石 昴(Mr. ブラック):千葉翔也

ラーラ・チャイコスカヤ(マジカルキャット):楠木ともり

島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

